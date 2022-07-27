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裕隆捐贈100萬保險金、防曬反光手套 1400臨時工將受惠
北市環保局表示，裕隆集團長期愛心與善行，今年持續捐贈100萬保險金，另體恤清潔隊需經常在烈日下執行勤務，首次捐贈防曬反光袖套1256雙，今年納保範圍包含市民臨時工、短期就業臨時人員，預計約有1400位臨時工受惠。
環保局表示，市民臨時工多屬於弱勢族群，以低收入戶居多，一旦發生意外，常無力負擔龐大醫療費用，裕隆集團每年捐贈100萬為環保局市民臨時工投保雇主補償契約責任保險，保障其發生意外時可獲得援助。
根據環保局統計，總納保市民工已逾3萬1500人次，提供同仁更完善保障及經濟支援，另為提升市民工晨間作業安全、體育清潔隊日間勤務要面對烈陽高照的環境，今年裕隆首度捐贈防善反光袖套1256雙，降低工作勤務交通事故風險、提升日曬保護。
環保局長劉銘龍表示，今年納保範圍包含市民臨時工、短期就業臨時人員，預計約有1400位臨時工受惠。納保對象如於執勤中死亡將給付100萬元，非因公意外死亡者也可領導40萬保險金。
劉銘龍表示，環保局近來強化各項職安措施，減少職災意外發生頻率，包含加強各項勤務應勤裝備採購、職安勤教宣導及廠醫護的臨場服務、關懷訪視與提供健康檢查諮詢等，盼位市民工及短期就業臨時工創造安全、安心的就業環境。
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