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防極端氣候致積淹水問題 新北智慧化GIS系統長年監控

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北為了有效改善居民生活環境，進而提升河川水質，全力衝刺用戶接管，全年污水接管戶數達6萬6戶為全國第一。圖／新北水利局提供
新北為了有效改善居民生活環境，進而提升河川水質，全力衝刺用戶接管，全年污水接管戶數達6萬6戶為全國第一。圖／新北水利局提供

全球極端氣候旱澇成災，地表逕流量劇增，衍生市區道路積淹水情形及各項排水問題，新北水利局表示，已因此檢討雨水下水道系統落實情況，於梅雨季節、汛期前中期，積極進行排水路、抽水站及水門防汛整備，並嚴密對雨水下水道及側溝等進行清疏。

水利局說明，因應極端氣候，除設施新建維護外，也持續針對系統進行改良精進，朝向高精度邁進，截至今時，已透過智慧化GIS管理設施維運長達18年，從二維管理進階到三維圖台運用至下水道高精地圖，並與時俱進結合高科技元素輔助設施維運。

同時新北市在污水下水道這樣看不見的建設中，克服城市中巷道窄小、民生管線錯綜複雜、後巷違建充斥等逆境，為了有效改善居民生活環境，進而提升河川水質，全力衝刺用戶接管，全年污水接管戶數達6萬6戶為全國第一。

水利局提到，水利局因此於110年度再次獲得內政部營建署肯定，於「110年度雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」與台北市並列全國優等，並於今年7月8日公開頒發以為表揚。另外，內政部營建署於今年7月22日公布「111年度雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」成績，持續蟬聯甲組優等。

新北市長侯友宜表示，新北幅員廣闊，隨自然環境特性及交通發展差異，各行政區都市化發展程度不一，都市建設亦隨地域特性而異，更增加了雨水下水道系統維護管理難度，水利局同仁不畏阻礙，利用智慧化GIS系統有效管理雨水下水道設施，努力使市民免於水患之苦。

內政部營建署辦理「雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」，新北水利局年年獲得甲組優等，為全國唯一11連霸紀錄，今上午獻獎。圖／新北水利局提供
內政部營建署辦理「雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」，新北水利局年年獲得甲組優等，為全國唯一11連霸紀錄，今上午獻獎。圖／新北水利局提供
「110年雨水下水道系統維護管理年度訪評評鑑」現地抽查人孔。圖／新北水利局提供
「110年雨水下水道系統維護管理年度訪評評鑑」現地抽查人孔。圖／新北水利局提供
新北為了有效改善居民生活環境，進而提升河川水質，全力衝刺用戶接管，全年污水接管戶數達6萬6戶為全國第一。圖／新北水利局提供
新北為了有效改善居民生活環境，進而提升河川水質，全力衝刺用戶接管，全年污水接管戶數達6萬6戶為全國第一。圖／新北水利局提供
「110年雨水下水道系統維護管理年度訪評評鑑」現地操演講解。圖／新北水利局提供
「110年雨水下水道系統維護管理年度訪評評鑑」現地操演講解。圖／新北水利局提供

新北市長 雨水 水利局

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