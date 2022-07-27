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他17年的思念終與妻攜手海葬 新北環保葬半年已破萬人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
兩位先行者賴姓夫妻，約定身後一同海葬，子女為父母辦理海葬。圖／新北民政局提供
兩位先行者賴姓夫妻，約定身後一同海葬，子女為父母辦理海葬。圖／新北民政局提供

新北近年推行環保葬，民政局長柯慶忠說，除有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬區，每年也固定舉辦海葬，並新增線上影音追思，截至6月環保葬人數已達1萬2558人，較升格成長逾7.5倍。

新北市府今日辦理2022年第3場聯合海葬，12位先行者在家屬細語默禱中，於八里渡船頭啟航，回歸大海懷抱。其中兩位先行者賴姓夫妻，約定身後一同海葬，賴太太17年前離世後安奉在樹林納骨塔，今年6月賴先生以95歲高齡離世，子女為父母辦理海葬，讓父母攜手海天之際，自在遨遊。

今日為爺爺奶奶送行的賴先生說，爺爺生性豁達不喜歡麻煩他人，早在10幾年前就交代子孫要海葬。爺爺說傳統祭祀程序繁瑣又麻煩，希望以簡單、環保、自然的海葬來處理身後事，而且爺爺與奶奶感情非常好，約定身後遨遊大海，因此家人也遵從長輩遺願，為爺爺奶奶辦理海葬，讓爺爺奶奶再續情緣。

另一位先行者宋姓潛水教練，生前就熱愛海上活動，也常跟朋友去釣魚，10年前在朋友推薦下接觸潛水便愛上水下世界。宋先生兒子說，平時擔任保全工作的父親只要放假就會去潛水，也在潛水公司擔任教練約6年的時間，父親生前就交代為了環境以及他熱愛的大海，最後一程一定要將他送回大海懷抱。

殯葬管理處長黃秀川說，市府設置線上追思系統，新增影音追思功能，讓親友可上傳親人生前照片並編撰影像，重溫與先人美好回憶。

民政局補充，每年海葬選定在海象較平穩的5月至9月間辦理，今年尚有8月26日及9月23日2場次可報名，不分縣市、不限國籍，只要攜帶火化許可證及至多2位登船家屬代表的身分證影本即可報名，全程不收費。

宋姓潛水教練，生前就熱愛海上活動，今日由兒子送他回大海懷抱。圖／新北民政局提供
宋姓潛水教練，生前就熱愛海上活動，今日由兒子送他回大海懷抱。圖／新北民政局提供

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