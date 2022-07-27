推倒連署高牆 柯文哲宣布：公投提案連署電子系統上線

台北市長柯文哲任期倒數，為了讓台北市民提案可以更快速、方便進入市政府，柯文哲今天宣布，台北市創全國之先、啟用全國首個「公民投票提案及連署系統」。記者會一開始，柯文哲還刻意仿照當年第一任參選市長時，推倒藍綠高牆橋段，將舞台一堆紙本連署箱推倒，宣布台北市公民投票提案及連署系統正式啟用。

柯文哲說，開放政府、全民參與、公開透明是他上任的政治理念，這次的北市公投提案連署電子系統上線，將是台北市民主的里程碑，可以讓間接民主、走回直接民主，透過技術的進步，讓台北市的地方議題可以更多元方式表現。

柯文哲表示，公投法在2018年大幅修正、提案、連署以及通過門檻同步降低，台北市公投自治條例也在2019年降低提案及連署門檻，不過要達到提案門檻，還是要最近一次市長選舉人數的千分之一，就是要有2615人參與，連署也要有5萬4105人，過去紙本連署相當麻煩，但透過電子化系統就容易多了。

促成電子系統啟用的北市議員王欣儀表示，中央的電子系統到現在還無法建置完成，蔡政府不斷沒收人民公投，公投鳥籠化，不過台灣人民應該要有直接民權可以表達權利。 所以「中央不做，由台北市帶頭做起」，尤其中央系統要用自然人憑證，台北市政府打破一定要用自然人憑證的限制，「今天我們做到了。」

柯文哲說，台北市這套公投提案連署電子系統，只要電腦、平板、手機都可以使用；另外，不需要實體紙本，用台北通或電子簽名就可以；還有每個提案有專屬的連結網址，會讓公投提案與連署方便很多。柯也宣布，市民只要對台北市相關法規政策有建議，都可以透過公民投票提案。

柯文哲致詞也提到，網路的時代，可以讓間接民主走回直接民主，他上任後，也積極推動台北市政府電子化，要看一個單位有沒有E化，就是看桌上紙張數，過去公務員的座位都是「紙張城壘」，檢測一個單位的E化程度就是看桌上紙張數高度，就知道推動電子化好不好，這也是台北市政府重要的目標。

台北市民政局長藍世聰表示，公投是民意展現，不是限制民意，應該用更開放、更方便方式，目前中央的公投法還是有所限制，一定要用自然人憑證，仍有不方便的地方，北市府這次依照地方自治法，可以用電子簽章、台北通等電子提案及連署。台北市可以遵照地方自治精神，用更多元、方便的方式，讓人民落實表達意見。