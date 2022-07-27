老三峽人開心！ 939、941擬改從市區發車

台北客運位在北大特區內的學成路調度站，由於8月地主將收回，台北客運因此將調度站遷移至三峽大勇路，目前已將939、941路線調整從三峽市區發車，正送交通局申請核准，未來市區民眾前往北市或新店將有更多選擇，三峽民眾聞訊開心說，希望路線盡快核准。

新北市議員參選人簡皇譽則認為，北大特區因為人口眾多，許多運輸資源都在北大著重發展，939更改自三峽市區發車後，可解決許多三峽人前往台北的交通問題，希望交通局未來也能多關注三峽市區交通需求，均衡區域發展。

台北客運因北大特區內學成路調度站8月到期，原預計將調度站遷移至國成街，但家長擔心危及學童安全，台北客運因此退縮3公尺做為人行道供行人通行。而面對8月地主將收回學成路調度站土地、國成路調度站仍未核准使用，台北客運因此將調度站遷移至三峽大勇路，往返北市信義區的939、往返新店的941共44部公車，也因此需更改路線。

939及941路線更改後，將從大勇路三峽一站開始發車，939並繞行文化路、三峽老街後，再途經北大特區後上樹林交流道往北市，兩路線都不再行駛三鶯交流道，未來三峽市區民眾將有更多運輸方式可供選擇。

不過，未來先從市區發車，民眾擔心北大特區內居民恐怕經常遇到客滿情形，對此台北客運總經理李建文表示，未來將派員於樹林交流道前監督乘客人潮，若遇客滿將立即增班，保證讓所有乘客皆有位可坐。