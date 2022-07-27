快訊

學界盼發表「失敗」實驗 少走冤枉路且杜絕學術造假

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期間限定！鼓勵民眾回流搭公車出遊 新北推一段票只要5元

中央社／ 新北27日電
新北市淡水漁人碼頭夕陽美景聞名遐邇，只要好天氣總會吸引大批情侶、民眾前往追夕陽，尤其在情人橋上可以欣賞到絕美的夕陽。圖／新北市漁業處提供
新北市淡水漁人碼頭夕陽美景聞名遐邇，只要好天氣總會吸引大批情侶、民眾前往追夕陽，尤其在情人橋上可以欣賞到絕美的夕陽。圖／新北市漁業處提供

新北市府交通局今天表示，8月1日至9月30日，推出民眾持電子票證搭公車，一段票只要5元活動；串連30條風景區路線，鼓勵民眾多搭公車到戶外休閒走透透，也促進疫後經濟。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天在市政會議中表示，將於8月1日至9月30日推出「有緣新北」公車5元走透透活動，民眾持電子票證搭乘30條公車路線，1段次只要新台幣5元。

鍾鳴時說，活動為期2個月，主要是公車運量在這2、3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響大幅降低，最嚴重時僅有平常運量的4成左右。

鍾鳴時表示，疫情前，新北市公車每天約80萬段次，疫情最嚴重的三級警戒時，曾降至每天30萬至40萬段次，近日雖恢復到正常運量的7成至8成，但公車業仍經營得相當辛苦，民眾對搭乘公車也還沒恢復信心。

鍾鳴時指出，公共運輸量恢復速度太慢，希望建立民眾信心，因此推出活動讓民眾可搭公車前往29區的觀光景點，走出戶外振興經濟，享受公車防疫安全、交通便捷的服務。

鍾鳴時接受媒體聯訪時說，活動期間每1名乘客段次票價為5元，運價與票價的差額，仍由市府原本的票價差額補助預算額度中，支應補助公車業者，並未另外增加預算，補貼經費來自新北市府預算及新北市停車場作業基金。

他說，也就是以往乘客搭乘公車時，每一段次由市府補助4元票價給公車業者，現在舉辦鼓勵民眾搭乘大眾運輸，每一段次補助15元給業者。

交通局表示，30條可以到達觀光景點的路線，涵蓋淡水漁人碼頭、八里十三行博物館、竹林山觀音寺、鶯歌陶瓷博物館、三峽清水祖師廟、三峽滿月圓森林遊樂區、土城承天禪寺、野柳、猴硐、水湳洞、福隆海水浴場、石碇鱷魚島、十分瀑布、石碇皇帝殿等。

新北市政府交通局長鍾鳴時（前）27日表示，8月1日至9月30日推出「有緣新北」公車5元走透透活動，民眾持電子票證搭乘30條公車路線，一段次票價只要新台幣5元。 中央社
新北市政府交通局長鍾鳴時（前）27日表示，8月1日至9月30日推出「有緣新北」公車5元走透透活動，民眾持電子票證搭乘30條公車路線，一段次票價只要新台幣5元。 中央社

公車 票價

延伸閱讀

去年土增稅再破千億 千萬稅額大案新北台中占近5成

趕赴支援淡水火警 新北鷺江分隊水箱車故障熄火側翻2傷

新北／福容淡水漁人碼頭 盛夏時泳池與溫泉同樣美好

新北警銷燬70公斤3、4級毒品 市價逾2億

相關新聞

永和地下道超恐怖 居民「見這幕」嚇壞：真的可以廢了

新北市永和居民昨經過永和、竹林路口時遇到紅燈，因此轉走地下道通行，卻見地下道內有疑似街民在此喃喃自語，地上還有不明藥物，...

期間限定！鼓勵民眾回流搭公車出遊 新北推一段票只要5元

新北市府交通局今天表示，8月1日至9月30日，推出民眾持電子票證搭公車，一段票只要5元活動；串連30條風景區路線，鼓勵民...

老三峽人開心！ 939、941擬改從市區發車

台北客運位在北大特區內的學成路調度站，由於8月地主將收回，台北客運因此將調度站遷移至三峽大勇路，目前已將939、941路...

吸引人潮重返北海岸 北海夜金閃閃系列活動周六登場

新北市府為吸引疫情後觀光人潮重返北海岸，農業局規畫「北海夜金閃閃」系列活動，本周六將於草里漁港舉辦瘋草里大咬運動會、中角...

行動監理車2.0開進坪林 民眾考照不必舟車勞頓

暑假是機車考照旺季，為讓非都會區民眾也能方便考照、減少奔波往返，板橋監理站將有行動監理車2.0開進坪林，在8月13日上午...

李永得首提 空總地蓋國家博物館

空總近來成爭議話題，文化部長李永得昨首次表態，拋出文化部若能獲空總的土地使用權，將提出興建融合當代博物館和國家畫廊概念的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。