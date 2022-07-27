吸引人潮重返北海岸 北海夜金閃閃系列活動周六登場

新北市府為吸引疫情後觀光人潮重返北海岸，農業局規畫「北海夜金閃閃」系列活動，本周六將於草里漁港舉辦瘋草里大咬運動會、中角灣光影藝術展演、漁人碼頭水舞煙火展演等，期透過活動重振地方經濟。

北海夜金閃閃由「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動打頭陣，草里漁港7月30日起至8月20日每周末舉辦「瘋草里大咬運動會」，現場規畫藝術海派對市集、設置星空帳篷區，8月中旬邀請劇團以及樂團演出。

8月5日至9月4日期間舉辦光影藝術展演，8月5日晚間在「中角灣國際衝浪基地」邀請舞團演出點亮新生活之火，為活動拉開序幕。

8月27日金山公所將在金山陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季主場活動，持續舉辦千人夜間焢窯，讓大家可以邊吹著北海岸夜晚涼爽的海風，邊品嘗最當季當地的甘藷及焢窯樂趣。9月9日起於淡水漁人碼頭陸續辦理4場煙火秀，9月25日前每日晚間皆有結合音樂及燈光的水舞展演活動。

新北市農業局長李玟表示，北海岸擁有豐富農漁特產及自然景觀，還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區，歡迎大家暑假來北海岸體驗漁港文化、品嘗健康農產。