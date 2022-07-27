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行動監理車2.0開進坪林 民眾考照不必舟車勞頓

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
暑假是機車考照旺季，為讓非都會區民眾也能方便考照、減少奔波往返，行動監理車2.0讓坪林民眾能在地考照。圖／板橋監理站提供
暑假是機車考照旺季，為讓非都會區民眾也能方便考照、減少奔波往返，行動監理車2.0讓坪林民眾能在地考照。圖／板橋監理站提供

暑假是機車考照旺季，為讓非都會區民眾也能方便考照、減少奔波往返，板橋監理站將有行動監理車2.0開進坪林，在8月13日上午為當地民眾服務，民眾需於考前完成體檢，並向坪林區公所報名。另外，當天還提供換補發駕行照、各項宣導及監理業務諮詢等服務。

據了解，下鄉機車考照服務相當受歡迎，只要順利通過考試就能現場馬上領得駕照。板橋監理站表示，行動監理車2.0這次將開進坪林，於8月13日上午8時30分至12時30分在坪林區北宜路8段205號旁空地（甲鼎茶莊旁），辦理機車考照暨行動監理服務。

板橋監理站說明，這次機車考照活動，考生須先完成體格檢查，並預先向坪林區公所預約報名，受理預約至8月9日下班前止，受理名額40人，額滿或逾時即不受理。

完成預約考生請於活動當日上午8時30分至8時50分前完成報到，需攜身分證正本、體檢表正本、同體檢表1吋照片1張，初次考領機車駕照或持有汽車駕照報考之考生，須於考試前完成2小時初考領機車駕照安全講習才能進行考試。

板橋監理站提到，當日除行動監理服務外，同時提供換補發駕行照、75歲高齡換補發駕照、宣導繳納汽機車燃料使用費、道路交通安全宣導及各項監理業務諮詢服務，歡迎多加利用。

板橋監理站將有行動監理車2.0開進坪林，在8月13日上午為當地民眾服務。圖／板橋監理站提供
板橋監理站將有行動監理車2.0開進坪林，在8月13日上午為當地民眾服務。圖／板橋監理站提供

駕照 坪林 監理站

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