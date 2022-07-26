遠東SOGO將進駐大巨蛋 議員質疑「偷渡」商場面積

遠東SOGO百貨日前宣布，與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，將打造面積超過4.2萬坪商場，不過議員調閱資料發現根據柯文哲日前專案報告、遠雄投資執行規畫書等資料加總，大巨蛋的商鋪面積並沒有這樣的規模，「哪裡生出來的？」質疑是偷渡商場面積。體育局回應，建照執照裡面會有商鋪面積規定。

議員游淑慧今在議會教育部門質詢表示，市府請安侯企業管理公司提出「大巨蛋案的權利金收取機制評估報告」，當時遠雄也稱大巨蛋未核發使照，無法預估國內職業球團在大巨蛋舉辦例行賽事的意願。

游淑慧質疑，但是遠東SOGO卻已宣布展店將進駐大巨蛋，按照同樣原理，遠雄怎麼跟遠東SOGO談，如今遠雄的投資執行規畫書還沒來，就跟遠東SOGO簽約，若未來市府覺得商場部分過多，恐無法刪減。

游淑慧表示，遠東SOGO表示經營商場範圍包含商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場、地下2樓捷運連通道商場等，共約4.2萬坪。

游淑慧表示，但是她再比對投資執行計畫書、環評資料及柯文哲專案報告，到底大巨蛋商業面積有多少，每一版說的都不一樣，「龐大的4.2萬坪商場面積，哪裡生出來的」。

游淑慧表示，若是按遠雄投資執行計畫書，計算遠東SOGO經營商鋪面積，總計約3.5萬坪，離遠東SOGO所宣稱的4.2萬坪，還多出7000坪。

游淑慧表示，當時都做評估報告，但如今看來遠雄財務分析仍是一團亂，「全部都假」，要怎麼做出評估報告，難保遠雄有沒有把其它空間，偷渡轉化為商場再委外，遠東SOGO作為善意第三者，將來在法律上北市也無法向遠東SOGO討回。

體育局回應，建照執照裡面會有商鋪面積規定；至於SOGO所宣稱的4萬2000坪為何？體育局表示，將再請遠雄提供資料說明。