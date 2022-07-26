大巨蛋座椅造成「消失的魔球」 議員：東施效顰低級錯誤

台北大巨蛋何時開幕、是否能打棒球成為外界關注焦點，北市議員王欣儀今指出，遠雄稱參照國外體育場設計，將大巨蛋座椅以黑灰白顏色設計，但整體為淺色，恐影響球員視覺判斷，「球在空中停留時，就會變成消失的魔球」，批根本是東施效顰；北市體育局表示將請專家給建議，承諾1個月內處理完畢。

王欣儀表示，台北大巨蛋座椅顏色與日本巨蛋有明顯差異，日本巨蛋座椅採用藍色、紅色、綠色、黑色等深色，而台北大巨蛋幾乎是用白色、淺灰色，當中夾雜少數黑色座椅，若舉辦棒球或羽球比賽時，因球是白色的，看台坐椅也是白色、淺灰色，當球在空中停留時，就會變成「消失的魔球」，影響選手對飛球的判斷。

王表示，以棒球為例，即使外野打者瞻球視線區的座位是深灰色，但當四周座椅幾乎是偏白色時，燈光照射到白色做以後，反光情況會更嚴重，內野更不用說，一旦打者擊出球後，白色座椅會影響守備者的視覺判斷，讓球員頻失誤。

王欣儀指出，台北遠雄巨蛋2016年在粉專曾說，大巨蛋座椅是參考美國紐約大都會人壽保險體育場的設計，並依照設計公司POPULOUS建議，將觀眾席座椅以黑白灰三色做不規則設置，可營造滿場觀眾的錯覺，讓球員比賽時，不會因為沒有觀眾而影響比賽心情。

王欣儀批，美國紐約大都會人保險體育場其實是美式足球場，且觀眾座椅是以深色為主，深灰色、黑色座椅中夾雜一點白色，用意是「深色代表黑壓壓一大片觀眾」，但大巨蛋卻相反，以淺色為主，當中夾雜一點黑色，難道是詛咒台北大巨蛋觀眾寥寥可數？這樣的設計真的是東施效顰。

王欣儀質疑，主管機關應對場館有基本認知，為何體育局會容忍這樣低級的錯誤發生，從規畫到建造的主事者，是否真心用打棒球的角度來看待這件事，還是滿腦子只想蓋商場？而體育主管部分是否也只想著怎麼分潤？王指出，大巨蛋未來也是可爭取國際賽事的場地，這樣的場地及座椅設計如何爭取國際賽事？

另外，國內外大部分球場座椅的飲料杯架是設計在扶手旁，台北大巨蛋則設計在前座椅背，完全沒有考慮到民眾使用的方便性，若前座的觀眾搖晃座椅，恐讓飲料灑出，或是前座觀眾滴下來的汗或頭皮屑是否會掉到飲料，直接把飲料「加味」。