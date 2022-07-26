教育局長分享黃珊珊新書 議員批違反中立「該下來了」

選前出書被視為選舉起手式，台北市副市長黃珊珊24日舉辦新書分享會，雖尚未正式宣布參選，但勞動局長陳信瑜先前就被爆在茶會替黃珊珊輔選，北市議員李柏毅今再踢爆，教育局長曾燦金於主管機關LINE群組分享黃新書分享會影片連結，怒批曾燦金「是非不分，該下來了」，曾燦金則堅持此舉沒有問題，「李議座出書我會照PO」。

李柏毅指出，曾燦金於晚間11時許，在名為「（新）教育局主管群組」的39人LINE群組中，發送黃珊珊自傳「33個人生故事」新書分享會的YouTube連結，質問作為政策討論、事務傳達的公務群組，為何要分享黃珊珊新書分享會的影片連結？

曾燦金回應，分享連結為媒體報稿內容，而且是在黃珊珊新書分享會後才傳送，沒有評論也沒有鼓勵買書支持，只要是參選人相關內容都會傳到群處理，主管、同仁都有智慧，會自行判斷內容。

李柏毅怒批，陳時中出書、蔣萬安將要出書，你也會轉傳嗎？曾燦金則沈默不回應。李柏毅說，有錯就承認沒關係，不要再發生就好，但局長這樣的作法真的難看了，這樣的行為實在很離譜，到底在公務群組傳黃珊珊新書分享會連結應不應該？

曾燦金仍堅持立場表示，應不應該是價值判斷，這樣的行為沒有問題，「李議座出書，我一樣會照PO」。

李柏毅表示，不需要，曾燦金連基本羞恥心都沒有，講這麼久還能扯，教育局長做5年多，「該下來了」，是分不分、有違中立。