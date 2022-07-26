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教育局長分享黃珊珊新書 議員批違反中立「該下來了」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員李柏毅踢爆，教育局長曾燦金在公務群組轉傳黃珊珊新書分享會影片連結，質疑有違行政中立。圖／截自北市議會影片
北市議員李柏毅踢爆，教育局長曾燦金在公務群組轉傳黃珊珊新書分享會影片連結，質疑有違行政中立。圖／截自北市議會影片

選前出書被視為選舉起手式，台北市副市長黃珊珊24日舉辦新書分享會，雖尚未正式宣布參選，但勞動局長陳信瑜先前就被爆在茶會替黃珊珊輔選，北市議員李柏毅今再踢爆，教育局長曾燦金於主管機關LINE群組分享黃新書分享會影片連結，怒批曾燦金「是非不分，該下來了」，曾燦金則堅持此舉沒有問題，「李議座出書我會照PO」。

李柏毅指出，曾燦金於晚間11時許，在名為「（新）教育局主管群組」的39人LINE群組中，發送黃珊珊自傳「33個人生故事」新書分享會的YouTube連結，質問作為政策討論、事務傳達的公務群組，為何要分享黃珊珊新書分享會的影片連結？

曾燦金回應，分享連結為媒體報稿內容，而且是在黃珊珊新書分享會後才傳送，沒有評論也沒有鼓勵買書支持，只要是參選人相關內容都會傳到群處理，主管、同仁都有智慧，會自行判斷內容。

李柏毅怒批，陳時中出書、蔣萬安將要出書，你也會轉傳嗎？曾燦金則沈默不回應。李柏毅說，有錯就承認沒關係，不要再發生就好，但局長這樣的作法真的難看了，這樣的行為實在很離譜，到底在公務群組傳黃珊珊新書分享會連結應不應該？

曾燦金仍堅持立場表示，應不應該是價值判斷，這樣的行為沒有問題，「李議座出書，我一樣會照PO」。

李柏毅表示，不需要，曾燦金連基本羞恥心都沒有，講這麼久還能扯，教育局長做5年多，「該下來了」，是分不分、有違中立。

李柏毅批，用傳送媒體報導內容的理由，把黃珊珊新書分享會連結分享至公務群組，以為自己是媒體人還是新聞局？到底有沒有讀書人的風骨？在一級主管群處轉傳有違中立的內容，還好意思說沒問題，總質詢時將當面詢問台北市長柯文哲、副市長黃珊珊這樣的行為到底有沒有問題。

北市教育局長曾燦金於一級主管的公務群組轉傳副市長黃珊珊新書分享會影片連結。圖／北市議員李柏毅提供
北市教育局長曾燦金於一級主管的公務群組轉傳副市長黃珊珊新書分享會影片連結。圖／北市議員李柏毅提供

黃珊珊 教育局

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