侯友宜赴林口、泰山行動治理 105市道力拚2025年完工

新北市長侯友宜今日赴林口及泰山與里長座談，會中討論教育、105市道改善等交通議題，泰山區則關注公共活動空間、塭仔圳工程因應及甲乙類大客車禁行路段。侯友宜表示，105市道林口段力拚2025年完工通車，而泰山義學市民活動中心也將在9月開工，新北近年改變有成，會重視市民託付好好做事。

林口區長藍品畯說，林口新市鎮歷經長期開發，加上媒體園區發展快速，東森國際、三立影城及三井不動產共同投資，林口已具有國際媒體影視園區的地位，預計在林口導入更多新興產業及商業設施。

林口區湖北里長張文清表示，105市道現況道路蜿蜒曲折，市府計畫延伸拓寬，以興建環狀高架橋解決路段高低落差，地方十分肯定，盼分階段拓寬，先行施作林口中華路至高爾夫球場路段。工務局表示，中華路至高爾夫球場路段列入A3計畫道路第一期工程，將依據交通量規畫拓寬雙向2車道至4車道，目前正辦理用地徵收及工程招標前置作業，預計2022年底完成用地取得，2025年完工通車。

林口區湖南里長黃清龍則說，里內小學新生入學需求增加，盼能增加頭湖國小班級數；南勢里長陳國烝也說，里內適齡學童已有600人，盼能在文小五用地增建國小。教育局表示，頭湖國小校舍空間不足，暫不增班，但該區的東湖國小今年將招收一至四年級的學生，明年度全年級招生，未來會持續視各校招生情形，綜合評估設校需求。

泰山區貴賢里長翁福德則希望，塭仔圳市地重劃，優先考慮開闢輔大醫院急診前30米計畫道路，以紓解貴子路輔大醫院周邊交通阻塞。交通局表示，輔大醫院急診室救護車專用便道，已在今年2月先行開通啟用，輔大醫院北側30米4-4號計畫道路並經地政局納入優先施作，現正進行管道工程，待新路闢建完成後，再封閉舊有道路。

另外，泰山區大科里長黃金進表示，大科路鄉道北76線1K+100至1K+500路段，以坡度不符規定為由，禁行甲、乙類大客車，造成里民不便。交通局說，經查大科路自大科一路至大科路752號道路較為平緩，且坡度小於12%，未達檢視原則表坡度及長度限制因素，同意解除禁止甲、乙類大客車通行限制。