張景森第三道台北市長考題 30年5萬戶違建怎處理？

行政院政務委員張景森近來接連隊北市選戰提出考題，繼公園路平與環境、登山與戶外生活之後，今天再提出第三道考題，直指台北市從1994年以來存在的5萬件老違建；他問三位候選人，認同柯文哲管理學嗎？又未來打算如何處理這5萬戶存在30年以上的違建？張景森強調，這牽涉到執政者的心態、價值觀、都市發展理念與建築管理方法，台北市副市長黄珊珊可等辭職再答。

張景森提出，眼尖的市民會發現，最近台北市的許多違建都在整修。為什麼？ 因為台北市戰後急速發展、人口湧入，土地寸土寸金，建築物更新改建不易，家戶空間多半狹小，許多市民就自力更生，在屋頂、庭院、陽台擅自加蓋了違建。1994年以前已經存在的老違建數量大概有5萬件。

他說，或許是體恤升斗小民的空間需求，或許是根本無力執行這5萬戶的老違建的拆除工作，或許是考慮到選票。所以歷任市長對老違建均採取「寬容政策」。也就是說，對1994年以前興建的既存違建，只要不妨害公共安全及公共建設，不加高、不擴大的條件下，准許修繕使用。這些老舊違建修繕之後，多半是自用，或者租給需要居住的無殼蝸牛。「無害違建」唯一的問題就是影響都市景觀，期待未來改建或都市更新時，這些違建跟著自動消失。

張景森說，歷任市長優先要拆除的是新增違建，新增違建採取「即報即拆」的政策，以遏止新違建產生。對公安或公共建設有影響的違建，編列預算專案拆除。目前占用道路、公園、汙水下水道的違建，差不多已經拆光了。

張景森說，柯文哲對歷任市長這個處理政策特別有意見。他認為違建存在是個恥辱，原因是市長不執法、議員關說或是建管處官員貪汙無能。八年前他進市政府，「消滅違建」像強迫症一樣不斷盤踞在他的大腦。他不斷在「晨會」跟建管官員爭吵這個政策。

張景森說，柯市長八年任內做不了什麼事，但是臨去秋波，決定放大絕，他下令修改違章處理辦法，讓新任市長去執行。明年1月起，這5萬戶30年前就已經存在的老違建，屋頂、牆壁、梁柱結構壞了，不准再修繕。他要讓這些違建自然朽爛，最後崩塌。如果私自修繕被抓到，市政府就要派員立即把它拆掉。這個殲滅5萬戶違建的政策，徹底展現柯P管理學的精髓，以及157的智商，但是將會頭痛的是新市長。

張景森說，心生恐懼的老違建住戶，智商也不低，紛紛搶在明年一月柯政實施之前，趕快僱工搶修。當然，錢已經投下去了，老違建還可以用個幾十年，應該是更沒有意願改建或者參與都市更新了！那些沒有行動的住戶，也許是沒有錢，也許是認為，除了黃珊珊，恐怕沒有哪一個新市長願意繼承柯P遺志，到時候柯政就會被廢了吧？