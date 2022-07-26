汐止大同路、南陽街口易塞 擬禁止大車迴轉

汐止區大同路是重要的聯外道路，不過，一直以來，上下班時間塞車問題嚴重，尤其大同路、南陽街口車流量大，成了交通瓶頸，所以，今(26)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現會勘，擬下班時段禁大車迴轉，以期改善塞車問題。

新北市議員張錦豪表示，大同路、南陽街口交通繁忙，而且很多大貨車在這裡出入，在大同路往台北方向有一個左轉專用道，早上時段有禁止大車左轉、迴轉，就有民眾、義交建議下班時間5-7點，希望也能禁止大車左轉及迴轉，因為，大車在這個路口左轉或迴轉，第一個當大車從水泥廠或是貨運公司出來會整個橫切到最內線，直接影響大同路車流量，第二個也會影響台北市回汐止的車流，只是會勘沒有共識，所以，會再進一步討論。

另外，因為，在大同路要過南陽大橋這一側，並沒有斑馬線，造成行人過馬路危險，會勘也討論進行改善。樟樹里長林有財說，行人要過南陽橋真的沒辦法過，因為沒有斑馬線，人走過去車子也不會讓，所以，增設斑馬線，人要走車子才會注意。

張錦豪指出，會勘結論，在路口會增設的交通設施就是南陽橋下大同路這一側，畢竟還是有行人要走，所以，會增加行穿線、行人穿越號誌燈及相關措施，請新北市交通局於111年8月底前施作完成，以利保障行人通行安全。