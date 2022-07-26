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瑞芳運動公園總體檢 八月中將進場改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳運動公園籃球場容易濕滑、滑梯安全性不足等問題，將在八月中陸續進場改善。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳運動公園籃球場容易濕滑、滑梯安全性不足等問題，將在八月中陸續進場改善。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區新峰里的瑞芳運動公園，啟用已經快兩年，不過民眾也陸續提出幾項缺失，籃球場容易濕滑、滑梯安全性不足等問題，今(26)日市府體育處、區公所、市議員林裔綺服務處就進行總體檢，也將在八月中陸續進場改善。

瑞芳運動公園裡有小朋友最愛的溜滑梯，盪鞦韆，沙坑，還有大人可以使用的多項體健設施，啟用兩年來，已經吸引許多大人小孩前來，尤其到假日可以說用人滿為患形容，不過因為瑞芳地區潮濕多雨的氣候，也讓許多設施出現需要改善的情形。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，瑞芳運動公園使用率很多，但是因為天候因素，也造成例如籃球場容易濕滑，還有民眾反映溜滑梯安全性不足等問題，但今日勘查市府也指出任何設施有符合安全規範， 至於其他細節需要改善的部分，例如路燈線外露，滯洪池清淤，體健設施的維護，八月中將由區公所陸續進行改善。

瑞芳區公所經建課長蔡霖宗說，瑞芳運動公園的步道只適合讓民眾行走，不宜跑步，另外在溜滑梯上也有發現民眾利用其他的輔具使用的痕跡，這樣不僅容易造成設施損壞，也擔心民眾使用上安全有疑慮，相關警語還會再加強，也請民眾來到公園要遵守使用規範。

瑞芳 溜滑梯

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