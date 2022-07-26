菁桐女路導覽員有一套 撐起地方觀光產業

平溪區菁桐社區早期是媒礦產業發展的重要地區，由於礦業式微，人口外移，為此新北市婦女中心協助菁桐地區發展培訓女路導覽員課程，增加在地女性就業機會，今(26)日女路們也到各景點來導覽解說，展現培訓成果，看起來有模有樣，獲得不少好評。

平溪區公所和新北市婦女中心三年前著手地方文史，重視性別友善，除於生活館保留以前女性礦工在地的工作樣貌，並積極輔導社區辦理性別友善社區，發展女路導覽，希望運用當地既有礦業遺跡與自然人文景觀資源連結，發展導覽觀光，振興地方經濟，以改善偏鄉中高齡女性就業問題。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，女路的培訓課程除增加社區女性自信心和專業，並有機會創造二度就業的可能。加中高齡女性為準備導覽解說，說在地的故事，讓地方長輩和青壯年的關係拉進不少，使地方文化能有所傳承。

新北市婦女中心主任黃瓊慧說，將菁桐地區特殊的礦業、女性地景及文史，加上當地的女性故事與元素融入導覽工作中，並規畫女路地圖，整理出一個完整的女路小旅行，讓大家認識菁桐之美。

平溪區公所社會人文課課長劉郁芬說，希望能推展女路導覽的工作，發展非典型就業模式，今年成功培訓12名女性導覽員，期待可以增加女性社會參與，以及解決中高齡女性的就業問題，歡迎暑假期間爸爸媽媽帶小孩來做一個深度人文之旅。