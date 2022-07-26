金山清泉里共餐雙主菜 里民熱情送菜送魚
金山區清泉里每月兩次的共餐可以說是辦得相當用心，有一群好手藝的志工，從備料、烹調到打成飯包，一條龍快速完成，加上里民熱情送菜送魚等等，也造就了雙主菜便當時常出現，讓長輩吃飽又滿足。
清泉里長陳麗蘭說，清泉里的共餐最大的特色除了都是志工自己煮，外面買不到，還有就是菜色豐盛到不行，其中不少都是里民自己種的菜、自己漁船抓的魚，送到據點為長輩加菜，如此也讓共餐常常出現雙主菜。
金山區長廖武輝表示，近來因應疫情，清泉里還沒有開放共餐內用，因此在疫情期間，都是靠志工相當有效率的添飯、打菜包成飯盒，讓長輩外帶回家享用，透過隔週一次的共餐，與里長、社區理事長還有志工一氣關懷長輩並協助清泉志工一起完成上百個餐盒，藉此希望能夠鼓勵長輩多外出活動健康身心，也感謝里長、社區與志工對照顧長輩的付出與用心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言