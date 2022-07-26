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金山清泉里共餐雙主菜 里民熱情送菜送魚

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區清泉里共餐，里民熱情送菜送魚等等，也造就了雙主菜便當時常出現，讓長輩吃飽又滿足。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區清泉里共餐，里民熱情送菜送魚等等，也造就了雙主菜便當時常出現，讓長輩吃飽又滿足。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區清泉里每月兩次的共餐可以說是辦得相當用心，有一群好手藝的志工，從備料、烹調到打成飯包，一條龍快速完成，加上里民熱情送菜送魚等等，也造就了雙主菜便當時常出現，讓長輩吃飽又滿足。

清泉里長陳麗蘭說，清泉里的共餐最大的特色除了都是志工自己煮，外面買不到，還有就是菜色豐盛到不行，其中不少都是里民自己種的菜、自己漁船抓的魚，送到據點為長輩加菜，如此也讓共餐常常出現雙主菜。

金山區長廖武輝表示，近來因應疫情，清泉里還沒有開放共餐內用，因此在疫情期間，都是靠志工相當有效率的添飯、打菜包成飯盒，讓長輩外帶回家享用，透過隔週一次的共餐，與里長、社區理事長還有志工一氣關懷長輩並協助清泉志工一起完成上百個餐盒，藉此希望能夠鼓勵長輩多外出活動健康身心，也感謝里長、社區與志工對照顧長輩的付出與用心。

金山 疫情

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