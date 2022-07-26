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石門防災加入核災演練 里長任指揮官貼近在地

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門德茂里是石門區的第五個防災社區，里長花文發擔任防災編組指揮官，帶領社區民眾完成演練任務。 圖／紅樹林有線電視提供
石門德茂里是石門區的第五個防災社區，里長花文發擔任防災編組指揮官，帶領社區民眾完成演練任務。 圖／紅樹林有線電視提供

為培養社區民眾在災害發生時的自救能力，石門德茂里是石門區的第五個防災社區，也因地制宜加入了核子事故的避難演練，由德茂里長花文發擔任防災編組指揮官，帶領社區民眾完成演練任務。

德茂里長花文發表示，從日常中紮實的防災學習，社區成員都了解自己所在分組的功能，並且能夠與各組一起分工合作完成分組任務，能夠先自救進而才能夠救人，透過最在地、即時的防災作為，要將災害的損失降到最低。

石門區長林俊宏說，以往的防災社區課程與演練，內容不外乎是針對現在的極端氣候所造成的豪雨土石流、颱風或是地震災害，然而石門區的民眾與核電廠為鄰，因此核災的避難演練也不能免，這次德茂里的課程，也因地制宜加入了核子事故的避難演練，讓課程與演練更貼近在地，如此也讓社區民眾可以更有效率的學習。

面對極端氣候以及不知道何時可能會發生的災害，民眾從平日裡學習並準備好災害的應變能力，就是最有效、即時的災害預防措施，透過社區的自主防災課程，社區成員防災編組，當災害發生時發揮各組功能，將災害所造成的傷害與損失降到最低。

石門

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