李永得拋空總蓋國家博物館 北市：完整評估別空中畫大餅

文化部長李永得今天專訪時提到，文化部對空總未來用途會提興建國家級博物館，並稱北市府對這塊地「有想法」，不希望空總變成大型藝文用地。北市府發言人陳智菡反嗆，空總用地變更，文化部提出的使用規畫始終不具體，李部長今拋出「國家級博物館」，亦是聞所未聞。多年來正因文化部計畫不明，市府儘管想協助，卻愛莫能助。

陳智菡也說，空總舊址位於市中心，未來發展備受市民及各界關注，文化部應就事論事，完整評估、按部就班向社會大眾溝通說明，而不只是空中畫大餅，利用文化之名，行選舉議題炒作之實。

另外，對於李永得提到，有文資審議的北市文化局，去年把空總古蹟從兩公頃變成四公頃，這會讓空總剩下能使用的土地變成「一點價值都沒有」，陳智菡表示，空總文資審議部份，北市府是依據文資法，配合空總實際情況由文資委員現勘後、提大會確認。

陳智菡說，若文化部覺得「古蹟保存」範圍需要縮小或修正，可比照華山文創園區案委託專業團隊，提出古蹟定著範圍修正。