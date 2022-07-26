快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

受缺工缺料影響 樹林線增52億預算後可望近期開工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG16站模擬圖，可能為備內站。圖／新北捷運局提供
樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG16站模擬圖，可能為備內站。圖／新北捷運局提供

新北持續拚軌道建設，三環六線進度也引發關注，新北捷運局表示，受疫情及國際局勢影響招標，在增加逾52億元預算後，樹林線開標捷報，有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，樹林線可望於近期開工，三環六線捷運路網正在實現。

捷運局表示，自市長侯友宜上任，除完成淡海輕軌第一期、環狀線營運通車外，安坑輕軌也將在今年底完工通車，四年三線將完成26公里26座車站，如今樹林線開標傳捷報，可望於近期開工。

捷運局說明，樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側、左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止。

這次開標樹林段（CQ890區段標）路線總長6.6公里，自LG14站至LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途將跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，決標後廠商即可進場動工，朝2028年計畫期程完工目標邁進。

捷運局提到，樹林線招標期間受疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，整體營建產業面臨缺工及缺料困境，原物料及勞動力價格等致市場行情產生巨大波動，今日能有符合資格的廠商投標，是因應市場行情調整招標預算，CQ890區段標預算調高至約180億元，增加逾52億元，以提高廠商投標意願。

捷運局表示，樹林線完工將完整三環六線第二環（新莊線-萬大中和線-樹林線），便利沿線樹林、土城、中和、永和、萬華、三重、新莊等行政區居民使用大眾捷運系統，北北基桃都會生活圈將以新北為中心，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達北北基桃各地。

樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG14站模擬圖，可能為溪洲站。圖／新北捷運局提供
樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG14站模擬圖，可能為溪洲站。圖／新北捷運局提供
樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後進入樹林區。圖／新北捷運局提供
樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後進入樹林區。圖／新北捷運局提供
樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG15站模擬圖，可能為彭福站。圖／新北捷運局提供
樹林線開標捷報，樹林線可望於近期開工；圖為LG15站模擬圖，可能為彭福站。圖／新北捷運局提供

捷運 三環六線 新北

延伸閱讀

捷運萬大中和樹林線獲進展 樹林段有廠商投標

鬼門本周五開！命理師：「4生肖容易卡到陰」要當心

新北新莊樹林3982戶停電 搶修後晚間近8時復電

新北鼓藝節開打！民眾包圍侯友宜拍照 100公尺走了15分鐘

相關新聞

受缺工缺料影響 樹林線增52億預算後可望近期開工

新北持續拚軌道建設，三環六線進度也引發關注，新北捷運局表示，受疫情及國際局勢影響招標，在增加逾52億元預算後，樹林線開標...

城市博覽會動支二備金舉辦 北巿議會要政風處調查監督

台北城市博覽會將在8月27日登場，北市府動用8千多萬「救命錢」二備金辦城博，遭議員質疑刻意規避議會監督。台北市秘書處、研...

預約要兩年的牛肉麵 店家遭檢舉違建...新北府：要求拆除

位在新北市板橋四川路一段巷弄內的「門前隱味」牛肉麵，名氣走紅卻屢遭檢舉招牌是違建，工務局日前發現店鋪招牌疑似新建違建，要...

新莊頭前公園蓋防災體驗館 民眾反彈：不要搶我們綠地

新北市新莊區人口達41萬人，其中頭前重劃區人口近年增多，加上附近鄰里約有2萬5千多人，但公園綠地僅三處，如今市府規畫在頭...

12生肖毀電說 戴湘儀：新莊停電3000多戶哪種動物扛？

新莊昨晚大停電，數千用電戶受影響。新北市議員參選人戴湘儀表示，近5日，台灣從北到南，包括台北、新北、宜蘭、台中、高雄，都...

熱破40度！新北推北海「夜經濟」 有水舞、煙火、焢窯

炎炎夏日，近期白天氣溫都飆破40度，讓人對戶外活動望之卻步。新北農業局從7月22日起至9月25日，推出「北海夜金閃閃」系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。