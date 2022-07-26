受缺工缺料影響 樹林線增52億預算後可望近期開工

新北持續拚軌道建設，三環六線進度也引發關注，新北捷運局表示，受疫情及國際局勢影響招標，在增加逾52億元預算後，樹林線開標捷報，有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，樹林線可望於近期開工，三環六線捷運路網正在實現。

捷運局表示，自市長侯友宜上任，除完成淡海輕軌第一期、環狀線營運通車外，安坑輕軌也將在今年底完工通車，四年三線將完成26公里26座車站，如今樹林線開標傳捷報，可望於近期開工。

捷運局說明，樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側、左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止。

這次開標樹林段（CQ890區段標）路線總長6.6公里，自LG14站至LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途將跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，決標後廠商即可進場動工，朝2028年計畫期程完工目標邁進。

捷運局提到，樹林線招標期間受疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，整體營建產業面臨缺工及缺料困境，原物料及勞動力價格等致市場行情產生巨大波動，今日能有符合資格的廠商投標，是因應市場行情調整招標預算，CQ890區段標預算調高至約180億元，增加逾52億元，以提高廠商投標意願。