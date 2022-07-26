城市博覽會動支二備金舉辦 北巿議會要政風處調查監督

台北城市博覽會將在8月27日登場，北市府動用8千多萬「救命錢」二備金辦城博，遭議員質疑刻意規避議會監督。台北市秘書處、研考會今天赴議會工作報告，民政委員會做出決議，要求北市府赴議會專案報告說明城市博覽會，並下附帶決議，要求政風處負起監督責任，調查城博動用二備金的相關細項。

議員許淑華質疑，過去北市議會曾在審查預算時，做過決議，若北市府要動支二備金，金額超過5千萬就要送議會審查，5000萬以下則告知議會即可，本次柯市府動用4900萬，就是刻意要規避議會監督。

王浩也批評，重大施政都應該以正規方式編列預算，或追加減預算方式，但柯文哲這8年執政沒財政紀律，竟動用二備金辦城市博覽會，萬一未來疫情再起急需用錢，災準金和二備金不夠該怎麼辦？

民政委員會召集人、議員陳政忠則表示，這次柯市府動用二備金不符原則及預算程序，凸顯辦城市博覽會的動機不良，故意逃避議會監督，最後委員會決議，北市府應赴議會專案報告，並附帶決議，政風處應負起監督責任，調查市府在城市博覽會動用二備金的細項。