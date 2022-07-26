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預約要兩年的牛肉麵 店家遭檢舉違建...新北府：要求拆除
位在新北市板橋四川路一段巷弄內的「門前隱味」牛肉麵，名氣走紅卻屢遭檢舉招牌是違建，工務局日前發現店鋪招牌疑似新建違建，要求門前隱味自行拆除。工務局表示，店家表示自己是既存違建，已要求店家陳述意見舉證為舊違建，否則要求自行拆除或強拆。
「門前隱味」牛肉麵因一天僅做30碗，飢餓行銷人氣爆紅，盛傳訂位要排到兩年後，店家昨日在臉書上張貼文章表示，這間3坪大的店，最終還是敵不過要暫停營業的宿命，過程真的很複雜與充滿了無奈，提出了新的事證花了九牛二虎之力調出了民國82年空照圖，證明自己是既存建物同時無擴大與增建，卻被硬生生的從嚴認定，「好像還是留不下來我們的店，所以店周三起會暫停營業直到想清楚該怎麼走下一步。」
新北市工務局則表示，由於該店家遭民眾檢舉違建，經比對資料照片與目前外觀不符，招牌及店門木質裝潢及遮雨頂蓋疑為新增違建。推斷原有的圓頂型棚架是民國98年6月25日以前的既存違建，因此已通知店家7月底前陳述意見，若無法證明是民國98年前既存違建，將要求自行拆除或強制拆除。
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