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捷運萬大中和樹林線獲進展 樹林段有廠商投標

中央社／ 新北26日電

捷運萬大中和樹林線第2期共分2個工程區段標，分別流標4次、5次，樹林段今天開標有1廠商投標，已進入評選階段，若決標就可望動工；至於土城段仍進行標案的檢討中。

新北市捷運工程局發布新聞稿指出，捷運萬大中和樹林線第2期共分2個區段標，興建路段由第1期興建路段，續沿土城區金城路過明德路口附近路線爬升為高架後，沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長13.3公里，共設2座地下車站、11座高架車站。

新北捷運局表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，整體營建產業面臨缺工、缺料困境。土城段（CQ880區段標）為LG09至LG13及過大漢溪工程，已歷4次流標，目前仍就工程預算進行檢討中。

樹林段（CQ890區段標）路線總長6.6公里，自LG14站至LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，歷5次流標後，預算調高至約新台幣180億元，增加逾52億元，以提高廠商投標意願並有1廠商參與投標，後續待完成評選後，樹林段可望於近期開工，朝2028年計畫期程完工目標邁進。

新北捷運局長李政安表示，北北基桃生活圈3環6線，新北市轄內目前已完成86公里長捷運路線並通車營運，輕軌安坑線預定今年底將完工通車，將使捷運遍及淡水等9個行政區，路線擴增至93公里、78座車站。

捷運

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