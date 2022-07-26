新莊頭前公園蓋防災體驗館 民眾反彈：不要搶我們綠地

新北市新莊區人口達41萬人，其中頭前重劃區人口近年增多，加上附近鄰里約有2萬5千多人，但公園綠地僅三處，如今市府規畫在頭前運動公園興建防災體驗館及幼兒園，預計使用2.5公頃的國中預定地，引發當地居民反彈，頭前里長葉建宏批評，體驗館可以到別處去蓋，不需要跟他們搶綠地。消防局表示，體驗館還在設計規畫中，後續將依照程序辦公聽會說明。

新北消防局預計在占地逾3.5公頃頭前運動公園中，打造一棟地上3層、地下1層，建築面積約為2532平方公尺的防災科技體驗館，旁邊還會蓋一座非營利幼兒園。

然而頭前重劃區近年人口越來越多，今年6月頭前里就破1萬人，加上附近鄰里達2萬5千多人，綠地卻僅頭前運動公園、福基公園及福美公園三處，若興建防災體驗館及幼兒園，未來平均一人綠地恐將不足1平方公尺。

頭前里長葉建宏說，居民都很反對在頭前運動公園建防災體驗館，這邊綠地已經不多了，體驗館可以到別處去蓋，不需要跟他們搶綠地，居民近期正在連署反對興建，目前已經有1萬多人連署。

民進黨議員參選人林秉宥則說，新莊地區在原本的都市計畫中，綠地就已經相對稀少，頭前運動公園其中約2.5公頃是國中預定地，現在卻拿來蓋防災體驗館及幼兒園，綠地面積會變少外，未來若有建設國中的需求，也無法再蓋學校了。林認為，興建防災體驗館不僅不尊重當初都市計畫，也不尊重當地民眾聲音。