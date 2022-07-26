高市聯合醫院北大廳工程動土 配合輕軌C22站114年完工

位處美術館園區核心地帶的高雄市立聯合醫院，配合輕軌C22聯合醫院站施工，今天舉行北側大廳新建工程動土，114年完工後將成為高雄輕軌唯一落於醫院正前方的車站。副市長林欽榮表示，未來長輩、孩童下車後僅須跨越人行道，即可就醫，真正落實「交通平權」。

高雄市立聯合醫院原本於南側美術館路的大廳，因應輕軌C22站興建及通過，已規畫改設於北側美術東一路，同時分階段啟動醫院空間擴充計畫，擴大服務量能。第一階段已完成醫院大門及急診臨時出入動線調整，並增建臨時門診大門與急診室診間等設施；即將啟動的第二階段北側大廳新建工程，斥資總經費約2億零460萬元，將增加超過900坪的醫療服務空間。

林欽榮表示，二階工程運用醫院北側的L型土地，於一樓設置通道連結舊棟建築，重新規畫大廳、診間、社工會談室、商店區、出住院中心、轉診服務中心、藥局、辦公室、會議室空間，並設置院區內新聯絡道路，以重新調整醫療服務動線及醫療設施配置。同時考量新冠疫情影響，一併將防疫及就醫感染管制動線需求納入工程空間規畫，於急診大廳設置感控入口，透過隔離空間降低院內感染風險，落實感染管制的分艙分流原則。

聯合醫院北側興建的新出入口大廳，增設過廊連接新舊建築，並透過新建築2樓的外推，自然形成一個能夠涵蓋兩個車道的門廳，便於車輛接駁，也減少大廳日曬產生熱能，兼具節省建築物內部耗能的效果。外牆加上「外掛弧狀擴張網」，結合入口廣場的生態綠地，增添綠意。