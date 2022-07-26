聽新聞
test
0:00 / 0:00
12生肖毀電說 戴湘儀：新莊停電3000多戶哪種動物扛？
新莊昨晚大停電，數千用電戶受影響。新北市議員參選人戴湘儀表示，近5日，台灣從北到南，包括台北、新北、宜蘭、台中、高雄，都陸續出現停電的狀況，其中南投更宣布今天早上8時開始停電7小時，被質疑是「變相限電來掩蓋電力政策的漏洞。」
新莊區昨日傍晚出現停電，台電表示，因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電。
戴湘儀指出，電力是民生發展基礎必須，電力供應不穩會衝擊商家營運，也造成民眾生活不便，更可能讓外資對投資台灣產生隱憂，長期下來全民都不堪其擾，蔡政府瘋狂炫耀的「外資政績」恐怕也時日無多。
戴湘儀說，無論是否真的電力不足，或是台電的「12生肖毀電說」，政府都應該要盡速改善解決，不要每次出包都要求國人知足、共體時艱，或動用1450刷地，網軍鍵盤打得很累，人民的生活得更累好嗎？期盼政府能真正提出解方，解決供電問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言