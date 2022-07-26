12生肖毀電說 戴湘儀：新莊停電3000多戶哪種動物扛？

新莊昨晚大停電，數千用電戶受影響。新北市議員參選人戴湘儀表示，近5日，台灣從北到南，包括台北、新北、宜蘭、台中、高雄，都陸續出現停電的狀況，其中南投更宣布今天早上8時開始停電7小時，被質疑是「變相限電來掩蓋電力政策的漏洞。」

新莊區昨日傍晚出現停電，台電表示，因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電。

戴湘儀指出，電力是民生發展基礎必須，電力供應不穩會衝擊商家營運，也造成民眾生活不便，更可能讓外資對投資台灣產生隱憂，長期下來全民都不堪其擾，蔡政府瘋狂炫耀的「外資政績」恐怕也時日無多。

戴湘儀說，無論是否真的電力不足，或是台電的「12生肖毀電說」，政府都應該要盡速改善解決，不要每次出包都要求國人知足、共體時艱，或動用1450刷地，網軍鍵盤打得很累，人民的生活得更累好嗎？期盼政府能真正提出解方，解決供電問題。