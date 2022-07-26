熱破40度！新北推北海「夜經濟」 有水舞、煙火、焢窯

炎炎夏日，近期白天氣溫都飆破40度，讓人對戶外活動望之卻步。新北農業局從7月22日起至9月25日，推出「北海夜金閃閃」系列活動，在晚上舉行水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯。新北農業局長李玟說，北海岸擁有農漁特產、自然景觀，還有聞名世界的朱銘美術館，歡迎大家暑假來北海岸遊玩。

農業局表示，北海夜金閃閃系列活動從7月底至9月底，每周都有精彩活動，由淡水漁人碼頭系列活動打頭陣，至9月25日前每日晚間皆有結合音樂及燈光的水舞展演，9月9日中秋節在漁人碼頭舉辦4場煙火秀。

而草里漁港則在7月30日至8月20日，每周末舉辦 「瘋草里大咬運動會」，有藝術展覽、在地美食攤位與藝術海派對市集，每周有不同主題的互動體驗工作坊，還可以參加親子釣魚活動，並設置浪漫星空帳篷區，感受漁港氛圍；8月中旬邀請劇團「晤出團」、阿卡貝拉樂團「尋人啟事」演出。

此外，新北市景觀處也特別與朱銘美術館合作， 於8月5日至9月4日期間舉辦「北海夜金閃閃─北海潮與火」光影藝術展演 ，活動期間共有6位藝術家裝置、3組藝術工作團隊進駐，以山焊、海熿與土焢3項在地元素，於中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、金包里慈護宮及芝蘭公園海上景觀平台設置光影藝術，並有甘藷格外品開發北海薯蠟筆，讓文創商品與地方有更深刻連結。