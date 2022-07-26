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北巿錦町日式宿舍群今動工修復 重塑過往文化意象

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影
位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影

位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式，營運團隊大樂司文創股份有限公司正式投入為期一年工期，並耗資超過2億元經費進行修復活化。大樂司董事長楊慰芬說，希望能打造比日本東茶屋街更美的街景。

錦町日式宿舍群是日治時期建立的中等階級官舍宿舍群，2007年公告登錄為台北市歷史建築，空間格局為日式住宅風格，外觀特徵為編竹泥牆外貼雨淋板、屋架為木桁架、屋面舖日式黑瓦，總體建築構造為木結構形式。當初建造時為了符合台灣氣候，全區建築配置為南北向，且群落規模龐大，整體配置完整，同時建物內外部空間仍保有日式建築特色。

文化局副局長田瑋說，台北有很多巷弄街道呈現出台北的文化特色和美感，過去宿舍群是居住用，這幾年逐漸轉型為文化事業，他感謝大樂司看中這個計畫，去年4月標到這個案子，審查一年半來，本來投入不到一億元，至今投入的資金已經接近兩億元，他們也很願意修復，也是目前在北市老房子文化運動投入最多的集團。

田瑋說，「原台北刑務所官舍」預定將於今年9月開幕，未來將和錦町日式宿舍群相互輝映，藉由歷史建築的修復與再利用，將在地區域形塑為全台北市最大的日式宿舍群保存區域，並延續這脈絡，串連周邊包含林務局局長舊宿舍、台灣大學潮州街7號、9號等日式房舍文化資產，都將於5年內加入修復及營運的腳步，打造文化路徑的都市再生。

田瑋說，大安區錦泰里是台北市日式宿舍密度最高的地方，「原台北刑務所官舍」過去被當地居民抱怨像鬼屋，錦町日式宿舍群也是常被抱怨，經過整修後已經很不相同，市長柯文哲前幾天才關心「原台北刑務所官舍」，他希望不要一下湧入太多人，希望能慢慢來，不要破壞氛圍。

文化局表示，「老房子文化運動計畫」實施迄今，歷經公告、媒合、計畫審查、修復，截至今年底預計將有22處老房子因民間熱忱投入，得以重生並對外開放，豐富了台北的文化魅力。

位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影
位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影
位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影
位於台北市杭州南路和金華街的「錦町日式宿舍群」今天舉辦修復動工儀式。記者徐偉真／攝影

宿舍 歷史建築

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