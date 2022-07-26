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台北市銀髮族運動會開跑 60歲以上都可報名

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
2022台北市銀髮族運動會將在10月1日於台北體育館、台北田徑場登場。圖／體育局提供
2022台北市銀髮族運動會將在10月1日於台北體育館、台北田徑場登場。圖／體育局提供

2022台北市銀髮族運動會將在10月1日於台北體育館、台北田徑場登場。體育局表示，這項專屬銀髮族的年度運動盛會，自即日起至8月5日開放報名，對象包括設籍台北市或於台北市服務的60歲以上民眾，可洽台北市12個行政區區公所報名組隊參加。

體育局表示，活動包含趣味競賽、田徑賽及各式周邊活動。趣味競賽於台北體育館舉行，內容包含了「垃圾車等等我」、「水到渠成」、「掃出一片天」，結合日常生活動作應用在比賽項目，讓趣味競賽更生活化。另外還有須三代同堂一起參與的「過河不拆橋」，需要三代同堂協力完成，讓銀髮族朋友體驗手眼協調及團隊合作的能力。

體育局表示，田徑項目於台北田徑場舉行，有田徑200公尺、400公尺和12分鐘跑走等3種項目，今年度也準備「射箭」及「地板滾球」兩項運動體驗，供銀髮族嘗試平常較少接觸的運動類型。

體育局表示，除了豐富的比賽項目，活動當天也規劃健康宣導、飛鏢體驗、科技運動及市政宣導等攤位讓民眾闖關，現場也設有體適能檢測、增加運動健康之觀念。

體育局表示，另外，自即日起至7月31日也召募「不老勁舞團」，參加者可以成為今年度銀髮族運動會宣傳大使，在銀色時代給自己一個特別的回憶。

體育 銀髮族 北市

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