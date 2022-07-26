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大安媽祖廣場繼神像後 10月將再添2大藝術觀光特色

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「風和日麗」模擬圖。圖／台中市政府提供
「風和日麗」模擬圖。圖／台中市政府提供

台中大安媽祖文化園區廣場，繼媽祖神像敲定後，將再增設2件公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」、「風和日麗」，高度皆約為4米半、長寬約5至8米，採316亮面不鏽鋼鍛造，亮麗奪目，預計10月底完工，有望成為新觀光特色亮點。

中市觀旅局表示，大安為中台灣最美海景地區之一，海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，大安風景區內的大安媽祖文化園區，更是海線重大觀光建設，設置在廣場兩側的公共藝術雕塑作品，以當地特有人文為靈感創作，再串聯海線景點，盼帶動地區觀光產業。

「雨露恩澤」以滴水之恩的水滴造形表現，雨露緩緩從天而降，潤澤大地子民，水滴以花瓣般的守護造形圍繞於廣場，媽祖魚(白海豚)湧現其間；「風和日麗」則以大安區峰海相連的抽象造形呈現，祥雲飛耀其間，地面以大安區特有的生態動物鑲綴，在天與地之間相互輝映，2件作品與建築物本體相輔相成，彰顯建築的大器與宏偉。

觀旅局表示，園區整體完工後，結合當地媽祖文化與沿海區域的產業特質及自然景觀，創造以海線文化為主軸的觀光旅遊亮點，搭配市府規劃濱海沿線的自行車道，以園區作為重要節點之一，將吸引愛好自行車活動旅客造訪，為園區帶來人潮，帶動地方觀光產業永續發展，成為北台中閃耀的觀光亮點。

台中大安媽祖文化園區廣場，將再增設2件公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」、「風和日麗」，預計10月底完工。(此為完工模擬圖)圖／台中市政府提供
台中大安媽祖文化園區廣場，將再增設2件公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」、「風和日麗」，預計10月底完工。(此為完工模擬圖)圖／台中市政府提供
「雨露恩澤」模擬圖。圖／台中市政府提供
「雨露恩澤」模擬圖。圖／台中市政府提供

媽祖 自行車 建築

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