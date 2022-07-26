里環境認證頒獎 新北543里獲五星

新北市環保局今上午舉辦「111年里環境認證頒獎典禮」今年共評選出641個績優里，獲五星級里數達到543里，而四星級認證共60個里、三星級認證共33里以及入選級認證共5里。由新北市長侯友宜頒獎表揚，給予長期為環境維護工作付出的里長最大肯定。

侯友宜表示，新北市連續10年最乾淨的城市，尤其去年囊括全國唯一五項特優，這都要謝謝辛苦市民跟里長們，還有第一線打拚的清潔隊夥伴，大家繼續努力維護新北市環境優化，尤其這幾年大家的環保志工跟里長們跟市民們在綠美化的觀念不斷的做改變，所有的環境的綠化不但有綠牆、有空中花園、市民農園，甚至還會把原有的受損的盆栽重新修復、重新裝飾，讓整個社區的綠美化更優化、更賞心悅目，讓人非常感動。

環保局表示，109及110年受新冠肺炎疫情影響停辦里認證，今年再度推出仍有超過6成的里參與，且參與里數與第1年的393里相比，10年間成長了6成多；而5星級認證通過里數也從第1年的60里躍升到今年的543里，增加了9倍。顯見里認證制度深受里長及里民認同，未因防疫而停下守護環境的腳步。

今年里環境認證共有7項評比指標，包含巷弄乾淨、公廁清新、環境美化、循環資源、環保推廣、低碳永續及病媒防治，各里可依據自身特色或環保工作推動重點，選擇適合的指標參加，經評鑑後分別頒予五星級、四星級、三星級及入選級的認證肯定。

今年永和區豫溪里里長廖亦芳帶領里民們，與永和社區大學合作，將閒置的國有地改造成芳香四溢的香草園圃，除了種植艾草、香茅、萬壽菊等香草植物，更設計雙層花架友善銀髮族及身障者，讓他們不需彎腰也能感受植栽樂趣，是里內最熱門的約會地點。

瑞芳區龍潭里其成立10年的黃金資收站是里內最有人氣的地方。貢寮區真理里於109年將澳底公園旁超過30年又舊又髒的高齡公廁重新整建，是五星等級的特優級公廁。