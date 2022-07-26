夏荷驕陽舞河濱 三重荷花公園荷花漸開

正值夏季，又是賞荷最佳時機，新北近日再增新景點，二重疏洪道內的三重荷花公園，荷花自七月中起已陸續綻放，花期預計持續至八月，適合享受風與花寧靜饗宴的好地點。

新北高灘處說明，三重荷花公園水池面積約達3500平方公尺，夏季期間布滿綠意盎然的荷花，襯托著湛藍天空，將河濱公園繪染出雅致的氛圍；荷花不僅為河濱妝點了風采，更是淨化水質的好助手，種植荷花可增加微生物分解及消化水中污染物的面積，達到水質淨化的效果。

高灘處提到，除賞荷外，公園周邊還有多樣化休閒場域，熊猴森樂園與海世界水樂園輕鬆玩溜滑梯及消暑玩水，為小朋友放電最佳首選；還有親水公園「羊咩咩的家」，每日上午10時至10時半及下午4時至4時半，現場有餵羊人提供牧草免費餵食羊咩咩，是暑假期間親子共遊的好所在。

另外，喜歡花花草草的民眾，可騎腳踏車漫遊至淡水河畔公園欣賞花團錦簇的矮仙丹（近重陽橋下），花葉秀美，小花密集成叢叢花團，似繡球，放眼望去非常喜氣惹人喜愛，是兒時吸花蜜、串手環的甜蜜回憶。