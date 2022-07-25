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夏天熱！UNIQLO支持新北消防局 捐2500組涼感被套

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市消防局致贈感謝狀，感謝民間企業支持。記者翁至成／翻攝
新北市消防局致贈感謝狀，感謝民間企業支持。記者翁至成／翻攝

有鑒於入夏後天氣炎熱，又新冠肺炎疫情仍嚴峻，UNIQLO為了支持新北市消防局第一線弟兄「救災救難」，今天上午11點半，UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部經理蕭斐璠代表企業捐增AIRism涼感機能被套2500組。

UNIQLO蕭經理表示，對於消防局同仁於疫情期間盡心盡力執行各項防疫勤務，獻上最深切的敬意和感激，希望透過本次捐贈應援消防英雄們，炎夏中於值勤站所待命時也能有更舒適的睡眠體驗，同時為台灣防疫盡一份心力。

此次捐贈儀式新北市消防局由副局長李清安代表受贈，感謝民間企業對於新北市消防局的支持，回贈感謝狀，表示UNIQLO為市府防災企業伙伴，感謝提供優良物資，提升消防弟兄體力恢復效能，亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續盡心地為新北市民的生命財產安全把關，打造一個安心、放心的生活環境。

新北市消防局副局長李清安致贈感謝狀，感謝民間企業支持。記者翁至成／翻攝
新北市消防局副局長李清安致贈感謝狀，感謝民間企業支持。記者翁至成／翻攝

UNIQLO 疫情 新北

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