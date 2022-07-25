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新莊西盛夜市近4千戶無預警停電 台電：電纜故障

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市今日傍晚傳出新莊區停電，有民眾在臉書發文說自己在住西盛街停電。圖／擷取自臉書
新北市今日傍晚傳出新莊區停電，有民眾在臉書發文說自己在住西盛街停電。圖／擷取自臉書

新莊30年歷史的西盛夜市，今晚六點多無預警停電，受波及有3982戶。所幸停電不到10分鐘，陸續來電，目前已有九成住家恢復電力。

西盛夜市位於新莊光榮里，里長張湘琪說，夜市周五才營業，因此攤商未受影響，且電力很快就恢復了，並沒有造成損失。

西盛里長陳金田則說，一接到民眾來電說停電後，便立即向台電反映，幸好交通號誌並未停電，交通未受影響。

最近北部連日高溫，白天氣溫飆至卅八度以上，傍晚驟然停電，住戶都嚇了一大跳，不知電力何時來；電力一停，馬上有人在臉書發文說西盛街停電。台電表示，今日今日18時7分因電纜故障，造成新北市新莊區新樹路、民安路、民安東路、民安西路、西盛街、光華街等一帶共3982戶停電，已派員至現場搶修，剩餘67戶停電刻正搶修中。

台電表示，4分鐘內18時11分轉供復電3281戶，再於18時20分復電634戶，現已復電逾9成。

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