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新北中和中正路成長期肇事熱點 路段改善工程八月中旬完工
中和區中正路是雙和地區主要幹道，人車流都不少，但長期卻為肇事熱點，政府以核定前瞻計畫補助做「板南至景平路段改善工程」，除拓寬人行道、電桿地下化外，也加設無障礙坡道，慢車道路面也做AC刨鋪工程，方便行人及汽機車通行。
中正路一直是雙和地區交通主動脈，除作為往來板橋、新店等地的主要道路外，周圍有捷運、醫院、商辦及住宅區帶來龐大人車流，但據道安統計資料顯示，該路段長期為肇事熱點，政府盼藉改善計畫減少事故因子。
立委江永昌表示，在他和中和區公所努力下，營建署核定前瞻計畫預算1055萬補助「中正路（板南至景平路段）道路品質改善工程」經費，目前正進入最後的通電工程，市民將享有一段安全、舒適的道路。
江永昌指出，本次中正路改善範圍從景平路口至板南路口雙側人行道及慢車道，總長500公尺，除拓寬人行道、電桿地下化，方便行人、自行車通行外，同時加設無障礙坡道，同時也將雙側慢車道做路面AC刨鋪工程，使行車環境品質一口氣提升到位。
江永昌提到，由於工程進入最後尾聲，他特別協助公所向台電協調加速安排施工進場，全案預計將於8月中旬完成，未來兩週需開挖路面進行配電工程，請行經此路段的用路人要遵守交通管制、格外注意行車安全。
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