快訊

新莊知名夜市晚間無預警大停電 3982戶受影響台電搶修中

苗栗苑裡工廠火災 現場氣爆5消防員遭灼傷

太平間冰存10年...女兒不處理老父遺體 遭醫院提告下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和中正路成長期肇事熱點 路段改善工程八月中旬完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供
中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供

中和區中正路是雙和地區主要幹道，人車流都不少，但長期卻為肇事熱點，政府以核定前瞻計畫補助做「板南至景平路段改善工程」，除拓寬人行道、電桿地下化外，也加設無障礙坡道，慢車道路面也做AC刨鋪工程，方便行人及汽機車通行。

中正路一直是雙和地區交通主動脈，除作為往來板橋、新店等地的主要道路外，周圍有捷運、醫院、商辦及住宅區帶來龐大人車流，但據道安統計資料顯示，該路段長期為肇事熱點，政府盼藉改善計畫減少事故因子。

立委江永昌表示，在他和中和區公所努力下，營建署核定前瞻計畫預算1055萬補助「中正路（板南至景平路段）道路品質改善工程」經費，目前正進入最後的通電工程，市民將享有一段安全、舒適的道路。

江永昌指出，本次中正路改善範圍從景平路口至板南路口雙側人行道及慢車道，總長500公尺，除拓寬人行道、電桿地下化，方便行人、自行車通行外，同時加設無障礙坡道，同時也將雙側慢車道做路面AC刨鋪工程，使行車環境品質一口氣提升到位。

江永昌提到，由於工程進入最後尾聲，他特別協助公所向台電協調加速安排施工進場，全案預計將於8月中旬完成，未來兩週需開挖路面進行配電工程，請行經此路段的用路人要遵守交通管制、格外注意行車安全。

中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供
中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供
中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供
中正路上板南至景平路段正在道路品質改善工程，現在已經接近尾聲，已有看到不少成效。圖／江永昌提供

人行道 車道

延伸閱讀

批新竹球場工程問題多 張善政：林智堅能力由民眾評論

林智堅5年前赴日考察福岡巨蛋 網起底名單：沒一個懂工程、運動

基隆市民體育活動中心修繕工程開工 打造網球培訓基地

李正皓無黨投入中和議員選舉 將提問市政議題

相關新聞

北市校園電子煙案5年增18倍 議員：年花260萬成效不彰

北市菸害防制推動多年，北市議會去年11月也三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，今年3月底公告實施，不過議員調閱資料發...

新北推「居家托育APP」 家長隨時掌握孩子動態

新北市為提升居家托育幼兒照顧品質，並提供保母與家長的雙向互動，花費一年開發了「新北居家托育APP」，為全國首創，並已上架...

暫時停止呼吸？北市議員超逼真質詢 3恐怖殭屍現身議場

台南市立美術館展出「亞洲的地獄與幽魂」特展，吸引大批人潮看展，台北市議會今天教育部門質詢，民進黨議員陳怡君今天在議場秀出...

新莊知名夜市街停電 3982戶受影響台電搶修

新北西盛夜市是新莊擁有近30年歷史的夜市，是民眾買晚餐、宵夜的首選。今日傍晚傳出新莊區停電，有民眾在臉書發文說自己在住西...

瑞芳阿美家園豐年祭像過年 凝聚族人傳承永續

在歡快的迎賓舞中，瑞芳區阿美家園一年一度的豐年祭熱鬧登場，瑞芳區阿美家園是由過去在建基煤礦採煤的阿美族人共同組成，每年的豐年祭會由頭目帶領著族人們共同籌辦，就好像過年一樣，凝聚全族的向心力，也要讓傳承永續，讓族人們不要忘本。

石門農場架曬稻米 古早味體驗打穀、碾米

石門區出磺口農場的稻穀成熟割稻採收，採用架曬的方式，先曬穀後打穀，近來架曬米已經到了可以碾米的濕度，農場主人也搬出打穀機打完穀後進行碾米作業，民眾體驗傳統打穀、碾米的樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。