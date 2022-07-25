新北推「居家托育APP」 家長隨時掌握孩子動態

新北市為提升居家托育幼兒照顧品質，並提供保母與家長的雙向互動，花費一年開發了「新北居家托育APP」，為全國首創，並已上架Google play與App Store兩平台，搜尋關鍵字「居家托育」即可下載，6千多名居家托育人員（保母）可受惠，以及近9千位家長。民代也認同市府政策，不過最好在推出前調查民眾需求，並逐步修正，提供更好的使用品質。

新北市長侯友宜今日上午前往板橋大觀公共托育中心親子館關心，保母Denna帶著2名幼兒以及自己1名小孩前往親子館玩。侯友宜和8個多月的「包子」親切互動，一旁2歲多的「乖乖」和「可可」也將扮家家酒做好的杯子蛋糕，送給侯友宜吃，侯友宜笑稱：「哇，您一家小孩都是食物啊！」Denna說，「包子」是家長自己取的綽號。

Denna也提到使用「新北居家托育APP」的心得，他說，往常會用聯絡簿記錄孩子生活點滴，做為與家長的溝通管道，傳統手寫會花費較多時間敘述，有時要利用孩子午睡才能作業，但APP就非常直觀，包含家長接送時間，餵奶多少CC、副食品餵食、睡覺、排便，甚至家長託藥等，還可以隨時上傳活動照片給家長觀賞。

侯友宜表示，社會局花了一年開發「新北居家托育APP」，有多項特色，包含一鍵點選輕鬆紀錄、多功能雙向溝通、家長接送自動定位通知、每月下載寶貝成長點滴等。

侯友宜說，居家托育APP，運用科技智慧節省保母手寫聯絡簿時間，增加照顧服務的品質，雙向隨時溝通互動，讓保母安心，家長更放心，達到智慧托育的目的。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，截至目前，登記托育人員有6841人，其中4094人從事居家托育，為全國之冠。居家托育APP可以讓家長和保母，無論在接送或照顧上，都更能得心應手。

新北市議員江怡臻表示，他認同社會局做法，居家保母年齡層範圍大，運用APP需要一段時間，這段時間可作為彼此的磨合期，就像APP上線也會循序漸進再到推陳出新。她之前就有曾要求市府做保母媒合平台，甚至在議會提議過結合雙北，擴大到托嬰中心，讓人才自由流動，家長與業者也能找到合適的保母。

新北市議員陳偉杰說，市府的各項便民服務設計，都應已「最大範圍」民眾使用作為規劃的依據與目的，讓該項服務能獲得最大便民的效益。

陳偉杰表示，建議市府在設計APP時應先進行需求調查，除了徵詢民眾對APP的使用需求度之外，也徵詢使用功能上的需求再來進行設計，以避免事倍功半的窘境。上線之後，可以再依民眾的使用情況逐步更新並移除bug，而非結構性再改變，否則屆時可能花費更多時間與資源，而且也無法得到真正便民的初衷。