髒亂地變綠地 汐止社區居民休憩新去處

原本沒有整理的髒亂地，成為綠油油的小公園，在汐止區水源路的一處社區，有一塊長期沒有管理的國有地，所以，新北市議員廖先翔也爭取了新北市政府的經費整頓改善，簡單的綠美化及步道，成了社區居民休憩的新去處。

白雲里長陳俊地說，本來水源路台北小別墅社區裡這塊地都圍起來很髒亂，狗便一堆，現在經過議員廖先翔爭取200萬經費規劃，變成綠地還有一些休閒設施，現在髒亂地大變身，每天都有年輕人來，還有長輩也都會來步道走走。

新北市議員廖先翔表示，之前在接到里長跟社區的反應後，就請公所到現場看如何規劃，剛好新北市政府對於都市裡一些髒亂點有一個新北綠家園的計劃，所以，就協助跟市府城鄉局申請經費，將三層閒置用地重新規劃，變成一片綠油油的區域，讓附近民眾在散步休閒時有一個更好的環境。

因為，山坡地地理環境的關係，規劃成一層又一層共三層的綠地空間，除了都有大片草皮，週邊也植栽綠美化，並且擺放休閒桌椅，中間則是簡單步道，全新的小花園，成了居民休閒新去處。