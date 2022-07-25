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舊衣新穿好風光 汐止農會長輩開心作畫

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會成立的銀髮俱樂部，在老師的指導下，長輩用不會掉色的壓克力顏料筆在上頭作畫，展現藝術天份，舊衣新穿好開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會成立的銀髮俱樂部，在老師的指導下，長輩用不會掉色的壓克力顏料筆在上頭作畫，展現藝術天份，舊衣新穿好開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區農會成立的銀髮俱樂部，每天在休閒中心都有安排不同課程，這次則是請長輩將家裡的舊衣服、包包帶來，在老師的指導下，用不會掉色的壓克力顏料筆在上頭作畫，長輩展現藝術天份，舊衣新穿好開心。

汐止區農會家政主辦李莉慈表示，針對長輩規劃了一系列銀髮族的課程，配合農委會有綠色照顧推動示範計劃，只要年滿65歲都歡迎來農會學習，安排了多元豐富的課程，像是舊衣新穿，有很多長者把他們的衣服拿來添加很多色彩，為自己改造了新的衣服，他們都很開心。

汐止區長陳健民也特地前往關心長輩，只見學員拿著色筆開始塗鴨，除了衣服，也有人帶來褲子、包包、手帕，八十多歲的長輩也一起展現藝術天分，畫鳥、畫花，或是畫卡通人物充滿童趣。

汐止區長陳健民表示，來農會休閒中心參加銀髮族俱樂部的舊衣新穿活動，看到長輩都很開心的把家裡面的衣服、包包帶來做彩繪，長輩都很有創意，將自己的巧思發揮在上面，農會的銀髮俱樂部也是配合新北市政府政策在今年成立，感謝農會能夠一起關懷老人。

為自己帶來的舊衣服、舊包包增添新的色彩，賦予新生命，畫完了也不忘在自己的身上比一比，長輩們說，真的好開心。當然，上課還是得配合防疫規定，除了全程帶口罩，中午共餐則是以發便當方式，汐農銀髮俱樂部配合防疫，也透過不同課程，讓長輩健康樂活。

農會 汐止

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