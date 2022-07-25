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北市校園電子煙案5年增18倍 議員：年花260萬成效不彰

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市菸害防制推動多年，市議會去年11月也三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，今年3月底公告實施，不過議員調閱資料發現，台北市近年學生吸菸數不減反增。圖／本報資料照片 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
北市菸害防制推動多年，市議會去年11月也三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，今年3月底公告實施，不過議員調閱資料發現，台北市近年學生吸菸數不減反增。圖／本報資料照片 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市菸害防制推動多年，北市議會去年11月也三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，今年3月底公告實施，不過議員調閱資料發現，台北市近年學生吸菸數不減反增，去年總吸菸數不僅是前4年平均的3倍，吸食電子煙人數5年內更增加18倍之多，北市教育局回應，今年上半年統計看起來紙菸件數有下降、電子煙則上升，將協調衛生局、醫療院所處理，了解吸菸原因與動機。

北市議會於110年11月三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」並於今年3月底公告實施，規定不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告新興菸品，其中更明訂校園內禁止使用。

汪志冰調閱資料發現，北市各級學校查獲紙菸及電子煙總吸菸數，106年至109年平均為521件，但110年竟高達1533件，前4年平均的3倍。其中紙菸案件數前4年平均373件，110年單一年是717件，換算下來翻了2倍，而電子煙案件則是由106年的44件上升至110年的816件，換算下來5年暴增18倍。

汪志冰表示，電子煙吸食花費平均每個月300元，對於經濟能力未足的學生來說根本是很容易入門的起手式，且電子煙吸食後，沒有味道、不易察覺、好收藏等特點，可能是高比率成長的主因。

汪志冰批評，北市教育局自106年開始每年針對校園菸害防制、性教育及視力口腔保健等推動「健康促進計畫」，平均每年推動經費約260萬，顯見成效不彰。

汪志冰表示，衛福部國健署106年委託研究更指出約90%吸菸習慣，源自於青少年階段，因此各級學校應制定更嚴格的規範，學校教職員工生禁止攜帶、使用任何菸品，落實抽查機制並提高頻率，並由專業人員個案輔導。

北市教育局表示，北市自治條例通過後，學校要協助校園周邊吸菸的查緝工作，因此數據包括人行道校外人士，未來會將學生跟校外人士的案件數分開計算，但在校外吸菸對校園有影響仍需查緝；至於今年上半年統計看起來紙菸件數有下降、電子煙則上升，將協調衛生局、醫療院所處理，了解吸菸原因與動機。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市 汪志冰 衛生局

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