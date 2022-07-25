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石門農場架曬稻米 古早味體驗打穀、碾米
石門區出磺口農場的稻穀成熟割稻採收，採用架曬的方式，先曬穀後打穀，近來架曬米已經到了可以碾米的濕度，農場主人也搬出打穀機打完穀後進行碾米作業，民眾體驗傳統打穀、碾米的樂趣。
將一束束曬到差不多的稻穗，放入打穀機裡，一顆顆還穿著金黃外衣的穀粒就從後方的出口掉落，打完的稻穀，隨即送到碾米機裡，米糠褪去，一粒粒飽滿的白米落下，是豐收的景象，不過今年因為曬穀時氣溫偏高，米粒實測濕度相較去年來得更乾，雖說較乾，卻不至於影響到白米煮成飯的Q彈口感。
出磺口農場陳國志說，實測米的濕度，正常值落在14到15度最佳，而出磺口農場今年稻米溼度平均14.1度，落在標準值內，此外在出磺口農場不但可以拍攝稻米架曬的美景，還可以透過實際的體驗，學習稻米如何從收割、打穀到碾成可供食用的米粒的一系列過程，讓沒有農事體驗過的民眾，能夠明白每天吃的白米飯的由來，也體會到農夫辛勤耕作的辛勞。
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