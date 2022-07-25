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瑞芳阿美家園豐年祭像過年 凝聚族人傳承永續

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區阿美家園豐年祭熱鬧登場，就好像過年一樣，大家要開心的圍成一圈唱歌跳舞。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區阿美家園豐年祭熱鬧登場，就好像過年一樣，大家要開心的圍成一圈唱歌跳舞。 圖／觀天下有線電視提供

在歡快的迎賓舞中，瑞芳區阿美家園一年一度的豐年祭熱鬧登場，瑞芳區阿美家園是由過去在建基煤礦採煤的阿美族人共同組成，每年的豐年祭會由頭目帶領著族人們共同籌辦，就好像過年一樣，凝聚全族的向心力，也要讓傳承永續，讓族人們不要忘本。

豐年祭中，阿美家園的族人們，穿上傳統的祭典服飾，邀請現場的民眾們一起跳舞，瑞芳區長施玉祥和市議員楊春妹也一起同樂，感受原住民族的熱情，因為豐年祭對他們來說，就好像過年一樣，大家要開心的圍成一圈唱歌跳舞。

阿美家園頭目張國涼表示，豐年祭本來就是阿美族的傳統，屬於阿美族的過年，這次舉辦豐年祭，在外讀書和工作的族人們也都會回來，就是希望族人們能繼續傳承下去，一代交接一代，要讓傳承不中斷才是最終的目標。

新北市議員楊春妹表示，受疫情影響，新北市的豐年祭已經停辦了2年，現在疫情慢慢舒緩，豐年祭的舉辦，要讓在原鄉的家人們，看到在新北市打拼的原住民們的努力，豐年祭也代表著傳承的意義，是最棒的原住民文化。

瑞芳區長施玉祥表示，阿美家園在瑞芳是很集中居住的原住民部落，希望原住民朋友們在新北市都能安居樂業，趁著豐年祭的期間剛好大家可以聚一聚，凝聚族人的共識。

豐年祭 瑞芳 阿美族

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