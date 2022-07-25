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北市世貿天橋全拆完 鋪面復舊估8月完成

中央社／ 台北25日電

北市新工處表示，世貿天橋已全部拆除完畢，鋪面復舊作業預計8月完成。新工處指出，該處通行視野更加寬闊，方便高齡長者及行動不便民眾安全往來。

台北市工務局新建工程處新聞稿指出，位於信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋，15日夜間完成樓梯拆除；16日夜間卸下橫越基隆路及信義路主梁；5座橋墩則於23日晚間開始拆除，24日凌晨全部移除完成；原結構體位址的鋪面復舊作業，預計8月完成。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，世貿天橋拆除位置位於基隆路及信義路2大交通幹道路口，施工時需封閉路口，對周邊交通影響很大，所以選擇在假日夜間、交通流量較少時段施作。

洪辰儒表示，廠商加派機具人員，將跨越基隆路及信義路的2座主梁於第2個拆橋工作天就提前拆完，而跨越道路的天橋及佔據人行道的樓梯和墩柱拆除完成後，信義基隆路口天際線豁然開朗，通行視野更加寬闊，高齡長者及行動不便民眾也能方便安全往來。

世貿人行天橋每逢跨年夜總是擠滿試圖用鏡頭捕捉101煙火秀人潮，但新工處考量長者、身障人士或採買民眾通行時不便，且樓梯、橋柱減少通行寬度，更容易產生視線死角，評估周邊道路已建置完善交通設施後決定拆除。

基隆 人行道 北市

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