暫時停止呼吸？北市議員超逼真質詢 3恐怖殭屍現身議場

台南市立美術館展出「亞洲的地獄與幽魂」特展，吸引大批人潮看展，台北市議會今天教育部門質詢，民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮，今天教育部門質詢主席陳重文人一到議場，一看到殭屍現身議場，還稱「要不要停止呼吸？」

北市府正規畫北美館擴建，議員陳怡君質詢文化局，北市府未來要花52億元擴建北美館，會不會淪為養蚊子館？議員說，她這幾天走訪北美館等場館，發現北美館冷冷清清，幾乎沒有什麼人參觀，相較於台南市立美術館舉辦的殭屍展，北市府推動藝文展演應該更多文化創新。

北美館長王俊傑表示，北美館近期在地下室推出的瑪麗官展覽，截至7月已經有11萬人參觀；2樓洪瑞麟展也有超過10萬人，展覽還在持續舉行。

陳怡君表示，以台南市立美術館展出的亞洲的地獄與幽魂」特展，以傳統文物延伸到最新的流行文化，介紹亞洲的鬼怪文化，才會引起這麼多人潮看展，這也是當代文化的創新，帶動地方經濟，議員也問北美館，如何透過藝文帶動經濟？

館長王俊傑表示，其實亞洲的地獄與幽魂」開展之前，有跟台南市立美術館討論過，但因這個展是從2018年開始辦，這次台灣展完之後，就會回到法國巡迴，北美館已經有跟法國的博物館討論，如果有其他不錯的展覽，也可以到台北開展。

議員要求，北美館應該突破過去僵化思維，只要有很紅的展覽到台北展出，將可以帶來相當大經濟效益，議員訴求北美館也應結合國際潮流、在地特色，營造營收、人潮、文化推廣三贏。

王俊傑表示，北美館在去年疫情最嚴重時，曾閉館快兩個月，不過近期有舉辦塩田千春展，創造15萬觀眾看展，會繼續努力，找更多、民眾更喜歡的藝文展覽，盼展覽創造更多經濟效益。