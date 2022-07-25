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暫時停止呼吸？北市議員超逼真質詢 3恐怖殭屍現身議場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮。主席陳重文也在臉書貼文表示，「今天質詢的議員很有戲」、「殭屍來議會議事廳，大家停止呼吸。」圖／引用直播供訊
民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮。主席陳重文也在臉書貼文表示，「今天質詢的議員很有戲」、「殭屍來議會議事廳，大家停止呼吸。」圖／引用直播供訊

台南市立美術館展出「亞洲的地獄與幽魂」特展，吸引大批人潮看展，台北市議會今天教育部門質詢，民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮，今天教育部門質詢主席陳重文人一到議場，一看到殭屍現身議場，還稱「要不要停止呼吸？」

北市府正規畫北美館擴建，議員陳怡君質詢文化局，北市府未來要花52億元擴建北美館，會不會淪為養蚊子館？議員說，她這幾天走訪北美館等場館，發現北美館冷冷清清，幾乎沒有什麼人參觀，相較於台南市立美術館舉辦的殭屍展，北市府推動藝文展演應該更多文化創新。

北美館長王俊傑表示，北美館近期在地下室推出的瑪麗官展覽，截至7月已經有11萬人參觀；2樓洪瑞麟展也有超過10萬人，展覽還在持續舉行。

陳怡君表示，以台南市立美術館展出的亞洲的地獄與幽魂」特展，以傳統文物延伸到最新的流行文化，介紹亞洲的鬼怪文化，才會引起這麼多人潮看展，這也是當代文化的創新，帶動地方經濟，議員也問北美館，如何透過藝文帶動經濟？

館長王俊傑表示，其實亞洲的地獄與幽魂」開展之前，有跟台南市立美術館討論過，但因這個展是從2018年開始辦，這次台灣展完之後，就會回到法國巡迴，北美館已經有跟法國的博物館討論，如果有其他不錯的展覽，也可以到台北開展。

議員要求，北美館應該突破過去僵化思維，只要有很紅的展覽到台北展出，將可以帶來相當大經濟效益，議員訴求北美館也應結合國際潮流、在地特色，營造營收、人潮、文化推廣三贏。

王俊傑表示，北美館在去年疫情最嚴重時，曾閉館快兩個月，不過近期有舉辦塩田千春展，創造15萬觀眾看展，會繼續努力，找更多、民眾更喜歡的藝文展覽，盼展覽創造更多經濟效益。

儘管先前議員王世堅曾在議場搬出大型木馬等道具，但首度議場有殭屍現身，今天擔任主席的陳重文也在臉書貼文，表示「議會開議了，主席就位，教委會質詢開始第一天，今天質詢的議員很有戲」、「殭屍來議會議事廳，大家停止呼吸。」

民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮。記者林麗玉／攝影
民進黨議員陳怡君今天在議場秀出三隻高達近2米得大型殭屍，質詢北美館冷清清，應推出創新特展吸引人潮。記者林麗玉／攝影

美術館 台南 北市

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