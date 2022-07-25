電纜下地僅次於台北市 新北達66.5%、都會區逾80%

為給市民乾淨天空，新北市長侯友宜推動電纜地下化，2020年啟動專案至今年底可完成103案，下地電桿656支、下地17.5公里，總列管210案預計2024年完成。經發局綠色產業科長陳信良坦言，做電纜地下化吃力不討好，光是三重中央市場錦通街拔除4支電桿、1座站台式變壓器就耗時2年多溝通，才終於動工，預計9月完工。

新北經發局表示，新北字2020年啟動專案，預計2024年完成1713支下地電桿，總長度49.304公里下地電纜，而截至2021年底，已完成66.5%，讓新北電纜地下化程度全國僅次台北市的85.8%。而新北板橋、新莊、永和及三蘆地區，電纜地下化程度皆已超過80%，其中新莊90.5%最高、三重89.3%次之。另沿海金山、石門、萬里、貢寮及山區雙溪、平溪、深坑、石碇等行政區因受地形限制，電纜地下化難度高，將是未來需要突破的難關。

陳信良表示，電纜地下化需要長時間的溝通，最常因變壓器放置地點導致民眾反彈，因此需要長時間溝通，比如三重區錦通街，受限於變壓器供電距離及市場前道路狹小，加上附近人口密集，地下維生管線錯綜複雜，歷經兩年多與地方民代、台電、市場處及攤商自治會等多次會勘協商，才達成協議將在中央市場地下室設置配電場所，並協調台電、自來水、天然氣、電信業者配合工程變更管線路徑，預計9月完工。

陳信良說，對三重區錦通街工程印象最深，不僅因多次試挖、協調溝通曠日費時，當民眾了解工程複雜度後高，還主動送花及飲料加油打氣，讓他們很感動。