新北16座抽水站預抽機制 防範區域積淹水問題

新北前些日子發生午後強降雨及閃電交加，而在更早之前月初左右，許多地點也發生積淹水問題，新北水利局強調，豪大雨來臨前，新北16座抽水站就會預先啟動抽水機組抽排水，把雨水下水道箱涵中的水抽乾，將箱涵跟抽水站前池作為滯洪池使用，大幅降低市區積淹水風險。

水利局說明，面對氣候變遷導致短延時強降雨，降雨頻率已超過傳統設計思維排水系統，無法百分百因應積淹問題，因此新北抽水站從108年起創全國首例執行提早預抽及溫機機制，讓抽水機組在氣象預報有豪大雨前提早啟動機組抽水，將蓄水空間騰出，這樣雨水就有儲存空間。

水利局指出，預抽機制可避免災情發生，而機組能夠正常運作，有賴於人員平時的維護保養，隨時檢查現場狀況，同時落實機具、設備的保養及人員訓練，將潛藏問題即早處理，使防汛利器能發揮最大功能。

水利局統計，新北共有82座抽水站、338組抽水機組、水門794座1083扇、陸閘5座10扇及橫移門18座，防汛期每年5月至11月，每周1次、非防汛期2周1次維護檢查及保養工作，周而復始及反覆循環下，確保每台機組都可以正常發揮功能。

而易受潮汐影響的三重、蘆洲、板橋等地區的16座抽水站，水利局操作維護人員在不影響機組安全下，開啟機組抽水，來因應強降雨，大大降低積淹水情形，可增加約56.4萬噸的滯洪空間；其餘29座抽水站在下雨時執行提早溫機機制，當水位上升時即可投入抽水。

湳仔溝抽水站人員表示，以往抽水站通常都是在雨水下水道箱涵八分滿、排水不順暢時，抽水站才開啟機組抽水，所以剩的下水道可容納雨水空間有限，而現在的強降雨，常常10分鐘就有可能降下20mm至30mm，1個小時降雨100mm，那時箱涵的水就容易滿出來。