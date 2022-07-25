快訊

林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北16座抽水站預抽機制 防範區域積淹水問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北16座抽水站在豪雨來臨前啟動機組抽水，把雨水下水道箱涵中的水抽乾，大幅降低市區積淹水風險。圖／新北水利局提供
新北16座抽水站在豪雨來臨前啟動機組抽水，把雨水下水道箱涵中的水抽乾，大幅降低市區積淹水風險。圖／新北水利局提供

新北前些日子發生午後強降雨及閃電交加，而在更早之前月初左右，許多地點也發生積淹水問題，新北水利局強調，豪大雨來臨前，新北16座抽水站就會預先啟動抽水機組抽排水，把雨水下水道箱涵中的水抽乾，將箱涵跟抽水站前池作為滯洪池使用，大幅降低市區積淹水風險。

水利局說明，面對氣候變遷導致短延時強降雨，降雨頻率已超過傳統設計思維排水系統，無法百分百因應積淹問題，因此新北抽水站從108年起創全國首例執行提早預抽及溫機機制，讓抽水機組在氣象預報有豪大雨前提早啟動機組抽水，將蓄水空間騰出，這樣雨水就有儲存空間。

水利局指出，預抽機制可避免災情發生，而機組能夠正常運作，有賴於人員平時的維護保養，隨時檢查現場狀況，同時落實機具、設備的保養及人員訓練，將潛藏問題即早處理，使防汛利器能發揮最大功能。

水利局統計，新北共有82座抽水站、338組抽水機組、水門794座1083扇、陸閘5座10扇及橫移門18座，防汛期每年5月至11月，每周1次、非防汛期2周1次維護檢查及保養工作，周而復始及反覆循環下，確保每台機組都可以正常發揮功能。

而易受潮汐影響的三重、蘆洲、板橋等地區的16座抽水站，水利局操作維護人員在不影響機組安全下，開啟機組抽水，來因應強降雨，大大降低積淹水情形，可增加約56.4萬噸的滯洪空間；其餘29座抽水站在下雨時執行提早溫機機制，當水位上升時即可投入抽水。

湳仔溝抽水站人員表示，以往抽水站通常都是在雨水下水道箱涵八分滿、排水不順暢時，抽水站才開啟機組抽水，所以剩的下水道可容納雨水空間有限，而現在的強降雨，常常10分鐘就有可能降下20mm至30mm，1個小時降雨100mm，那時箱涵的水就容易滿出來。

在無法承受短延時強降雨瞬間雨量下，容易讓操作人員措手不及，也使得操作人員壓力極大，所以抽水站在執行預抽及溫機機制以後，已大大降低抽水站人員第一線的工作壓力。

新北16座抽水站在豪雨來臨前啟動機組抽水，人員提早啟動抽水機組，除防範淹水風險，也降低抽水站人員第一線的工作壓力。圖／新北水利局提供
新北16座抽水站在豪雨來臨前啟動機組抽水，人員提早啟動抽水機組，除防範淹水風險，也降低抽水站人員第一線的工作壓力。圖／新北水利局提供

新北 水利局 雨水

延伸閱讀

侯友宜沒派系、競總主委 他酸林佳龍參選還要找靠山

林佳龍競辦批評 新北停車場興建進度嚴重落後其他縣市

復興商工校長為校奉獻40年 侯友宜感謝王志誠榮耀新北

林佳龍起手式攻新北交通、社宅議題 劉和然坦言：失望

相關新聞

電纜下地僅次於台北市 新北達66.5%、都會區逾80%

為給市民乾淨天空，新北市長侯友宜推動電纜地下化，2020年啟動專案至今年底可完成103案，下地電桿656支、下地17.5...

新北16座抽水站預抽機制 防範區域積淹水問題

新北前些日子發生午後強降雨及閃電交加，而在更早之前月初左右，許多地點也發生積淹水問題，新北水利局強調，豪大雨來臨前，新北...

歡慶淡水開港160周年 淡古邀請知名DJ帶頭狂歡

淡水古蹟博物館將邀請知名DJ Cross Cutz及MC Josh到百年古蹟歡慶淡水開港設關160周年，壓軸登場的情人節...

北市社宅再爆爭議 住戶陽台燒紙錢、獨老脫序走廊潑水

社會住宅為台北市長柯文哲重大政策，卻頻傳瑕疵惹民怨爭議，北市議員陳怡君指出，北市多個社宅多次修繕仍出現天花板漏水、衣櫃關...

台北城博會挨轟大內宣 黃珊珊駁：拭目以待精彩可期

北市府8月27日起舉辦2022城市博覽會，遭議員王欣儀、許淑華等人批評，展出內容竟從2015年柯上任後才開始，根本是失憶...

關渡轉作食農基地 免費體驗種菜

為推廣食農教育體驗，北市產發局協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，將關渡轉作食農教育基地，8月10日、11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。