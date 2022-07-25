聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶淡水開港160周年 淡古邀請知名DJ帶頭狂歡
淡水古蹟博物館將邀請知名DJ Cross Cutz及MC Josh到百年古蹟歡慶淡水開港設關160周年，壓軸登場的情人節主題夜店趴，前50組情侶檔入場就送巧克力，時間在7月30日晚間7時30分，歡迎民眾一起同歡。
新北市立淡水古蹟博物館將於7月30日7時30分至晚間9時在淡水紅毛城舉辦活動「光音淡水-古堡DJ夜店趴」，首次在古蹟推出夜店派對，特別邀請常在世界巡迴的法國音樂製作人兼唱盤玩家DJ Cross Cutz前來演出， MC Josh也將親臨現場炒熱氣氛。
淡古指出，前50組情侶檔入場會送知名品牌巧克力，現場會有戶外微酒吧，提供各式無酒精飲品選購，紅城小舖也同步推出情人節好禮優惠活動，音樂、美景加上巧克力，歡迎提前在古蹟度過情人節，偽醺嗨一波。
淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月主推的「光音淡水」活動中，最後一場主題活動「古堡ＤＪ夜店趴」邀請大家一起來狂歡，打開大眾對古蹟音樂的想像力，順道提前度過情人節，享受浪漫的夜晚。本活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，參與活動者需配合量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩等。
淡古補充，除「光音淡水－古堡DJ夜店趴」之外，也推薦喜歡闖關遊戲的人至淡水海關碼頭Ｃ棟倉庫參觀「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，展間打造成大型遊戲間，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，透過類手機電玩的概念，民眾化身為遠赴來臺的洋行商人，在線上創立專屬洋行後，前往淡水做生意，經過各個關卡後，成為開港大富翁，互動性十足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言