快訊

快訊／自撞肇事留疑問！林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎車禍清醒「意識清楚可簡單對話」 確定動手術

BA.5再增2例本土 南部船廠疑出現社區傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市社宅再爆爭議 住戶陽台燒紙錢、獨老脫序走廊潑水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明倫住宅一戶獨居長者常在家中潑水，甚至潑到公共走廊導致其他住戶摔倒。圖／北市議員陳怡君提供
明倫住宅一戶獨居長者常在家中潑水，甚至潑到公共走廊導致其他住戶摔倒。圖／北市議員陳怡君提供

社會住宅為台北市長柯文哲重大政策，卻頻傳瑕疵惹民怨爭議，北市議員陳怡君指出，北市多個社宅多次修繕仍出現天花板漏水、衣櫃關不起來、浴室門發出尖銳怪聲、住戶陽台燒金紙，甚至有人長期於公共走道潑水等，住戶反映卻無人聞問，「原本興建社宅的美意，反成民眾的問題」，要求市府盡快改善社宅居住品質。

北市都發局相關局處今赴北市議會進行工作報告，議員陳怡君不解，明倫社宅長期深受漏水之苦，市府修了2年，仍有天花板漏水問題；小灣社宅附設的衣櫃門關不起來，先前大龍新城也有這樣的問題；廣慈社宅浴室門開闔時會發出尖銳怪聲。

斯文首善一樓10幾戶店舖住戶反映，瓦斯錶及瓦斯管線均設在僅11坪大的室內，在沒有對流窗戶的環境下，如果好幾天不開店，屋內瓦斯外洩無人知，之後開店時，打開電動門的瞬間就會爆炸，住戶憂心瓦斯外洩有公安問題，盼能將管線移到室外。

都更處回應，已跟瓦斯公司談過，確實很多案子因考量1樓只有一個門面，所以瓦斯管線大多都設在室內，但瓦斯管線等相關安檢均已通過消防安檢領有使用執照，安全無虞，經評估後，目前仍維持設在同樣地方，住戶若有疑慮，需與瓦斯公司溝通、處理。

陳怡君再指出，明倫社宅一住戶常在陽台燒金紙，鄰居長期忍受空汙及隨時發生火災的危機中；另有一位長輩，多次在家潑水，其範圍還擴大到公共走廊，導致走廊長期溼滑造成該樓層住戶摔倒情況，其他住戶多次向物管反映，只得到「將情況上傳到社宅雲APP」回應，市府無人聞問，只在門口張貼告示，態度相當消極。

陳怡君表示，該戶為獨居長者，與住戶有溝通上的問題，沒人關心長輩脫序行為的原因及理由，扣點機制讓長輩扣完30點後就被迫搬離社宅也不是最終解決辦法，除了請都發局協助社會局關心獨居長輩居住狀況，也要求盡速解決各社宅住戶居住品質問題，不要讓市府建設的美意造成住戶的困擾。

都發局表示，針對明倫社宅潑水個案，該長輩沒有病識感，需要接受關懷，但卻不願意接受社會局關懷，也不能強制要求他接受，目前只能扣點，不能強制搬離；住宅科長陳正廷表示，還是會請相關單位盡量協助、輔導，若真無法改善，待30點扣完後就須搬離社宅。至於因行為缺失而強制解約、搬離社宅者，後續是否還能承租社宅，還需個案評估，行為較嚴重者，就會限制暫時不得申請社宅。

都發局表示，社宅相關設備缺失經住戶反映後，已通知物管及保固廠商即時處理，另住戶於社宅內有各種生活反映，皆可透過社宅雲APP即時回饋及查詢處理進度，都發局接獲後都會積極協助處理，個案有狀況時，除依契約檢討外，也會個案了解、協助，明倫社宅燒金紙住戶目前已強制解除契約，並要求1個月內搬離。

明倫住宅一戶獨居長者常在家中潑水，甚至潑到公共走廊導致其他住戶摔倒，市府目前僅在門上貼告示。圖／北市議員陳怡君提供
明倫住宅一戶獨居長者常在家中潑水，甚至潑到公共走廊導致其他住戶摔倒，市府目前僅在門上貼告示。圖／北市議員陳怡君提供
明倫社宅有人長期在陽台燒金紙，目前已被強制解除合約，要求1個月內搬離。圖／北市議員陳怡君提供
明倫社宅有人長期在陽台燒金紙，目前已被強制解除合約，要求1個月內搬離。圖／北市議員陳怡君提供

社宅 台北市長 金紙

延伸閱讀

北市府又爆網軍？整天掛網PTT 她：都在捧柯文哲市政？

「台北通APP」又扯個資疑慮 議員批：低級錯誤

議員挑社宅缺失 柯文哲：以後每棟公宅蓋完請妳去驗收

斯文里三期社宅1樓瓦斯管線設室內 柯文哲允改善

相關新聞

北市社宅再爆爭議 住戶陽台燒紙錢、獨老脫序走廊潑水

社會住宅為台北市長柯文哲重大政策，卻頻傳瑕疵惹民怨爭議，北市議員陳怡君指出，北市多個社宅多次修繕仍出現天花板漏水、衣櫃關...

台北城博會挨轟大內宣 黃珊珊駁：拭目以待精彩可期

北市府8月27日起舉辦2022城市博覽會，遭議員王欣儀、許淑華等人批評，展出內容竟從2015年柯上任後才開始，根本是失憶...

新北16座抽水站預抽機制 防範區域積淹水問題

新北前些日子發生午後強降雨及閃電交加，而在更早之前月初左右，許多地點也發生積淹水問題，新北水利局強調，豪大雨來臨前，新北...

歡慶淡水開港160周年 淡古邀請知名DJ帶頭狂歡

淡水古蹟博物館將邀請知名DJ Cross Cutz及MC Josh到百年古蹟歡慶淡水開港設關160周年，壓軸登場的情人節...

關渡轉作食農基地 免費體驗種菜

為推廣食農教育體驗，北市產發局協助七星農業推廣中心導入智慧農業控制系統及設備，將關渡轉作食農教育基地，8月10日、11月...

台北城博會記憶展 挨批失憶展

北市長柯文哲任期倒數5個月，北市府即將於8月27日至9月11日舉辦「2022城市博覽會」，主題為「台北記憶展」，不過議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。