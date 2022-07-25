北市社宅再爆爭議 住戶陽台燒紙錢、獨老脫序走廊潑水

社會住宅為台北市長柯文哲重大政策，卻頻傳瑕疵惹民怨爭議，北市議員陳怡君指出，北市多個社宅多次修繕仍出現天花板漏水、衣櫃關不起來、浴室門發出尖銳怪聲、住戶陽台燒金紙，甚至有人長期於公共走道潑水等，住戶反映卻無人聞問，「原本興建社宅的美意，反成民眾的問題」，要求市府盡快改善社宅居住品質。

北市都發局相關局處今赴北市議會進行工作報告，議員陳怡君不解，明倫社宅長期深受漏水之苦，市府修了2年，仍有天花板漏水問題；小灣社宅附設的衣櫃門關不起來，先前大龍新城也有這樣的問題；廣慈社宅浴室門開闔時會發出尖銳怪聲。

斯文首善一樓10幾戶店舖住戶反映，瓦斯錶及瓦斯管線均設在僅11坪大的室內，在沒有對流窗戶的環境下，如果好幾天不開店，屋內瓦斯外洩無人知，之後開店時，打開電動門的瞬間就會爆炸，住戶憂心瓦斯外洩有公安問題，盼能將管線移到室外。

都更處回應，已跟瓦斯公司談過，確實很多案子因考量1樓只有一個門面，所以瓦斯管線大多都設在室內，但瓦斯管線等相關安檢均已通過消防安檢領有使用執照，安全無虞，經評估後，目前仍維持設在同樣地方，住戶若有疑慮，需與瓦斯公司溝通、處理。

陳怡君再指出，明倫社宅一住戶常在陽台燒金紙，鄰居長期忍受空汙及隨時發生火災的危機中；另有一位長輩，多次在家潑水，其範圍還擴大到公共走廊，導致走廊長期溼滑造成該樓層住戶摔倒情況，其他住戶多次向物管反映，只得到「將情況上傳到社宅雲APP」回應，市府無人聞問，只在門口張貼告示，態度相當消極。

陳怡君表示，該戶為獨居長者，與住戶有溝通上的問題，沒人關心長輩脫序行為的原因及理由，扣點機制讓長輩扣完30點後就被迫搬離社宅也不是最終解決辦法，除了請都發局協助社會局關心獨居長輩居住狀況，也要求盡速解決各社宅住戶居住品質問題，不要讓市府建設的美意造成住戶的困擾。

都發局表示，針對明倫社宅潑水個案，該長輩沒有病識感，需要接受關懷，但卻不願意接受社會局關懷，也不能強制要求他接受，目前只能扣點，不能強制搬離；住宅科長陳正廷表示，還是會請相關單位盡量協助、輔導，若真無法改善，待30點扣完後就須搬離社宅。至於因行為缺失而強制解約、搬離社宅者，後續是否還能承租社宅，還需個案評估，行為較嚴重者，就會限制暫時不得申請社宅。