林佳龍競辦批評 新北停車場興建進度嚴重落後其他縣市

新北市長侯友宜與民進黨新北市長參選人林佳龍近日在市政議題上頻頻交鋒，從垃圾山吵到停車場。林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，中央核定提供前瞻計畫經費的23座停車場施工進度緩慢，遠輸高雄、桃園，希望新北市府別打模糊戰，並要求侯友宜向市民說清楚。

李坤城說，林佳龍相當關心新北的停車場問題，從前瞻計畫來看，中央有核定23座停車場，沒想到有6座進度是0％，有12座進度不到50%，這對市民來說是非常痛苦的。新北市府解釋是疫情關係才導致進度落後。但他們發現高雄的執行率有9成、桃園有7成，新北執行率最差，若疫情有受到影響到話，那為什麼其他直轄市沒受影響？請新北市府別打口水戰、模糊焦點，這樣不會讓進度變更快，侯友宜應把進度落後的原因報告清楚。

李坤城還提到，不管是五股垃圾山還是台中的垃圾山，其實都是市政成績，他們也肯定侯友宜在五股垃圾山的努力，但其實選舉不可能只講垃圾山，大家其實知道新北有很多面向，不管是交通、產業、經濟都需要來發展，如侯友宜主軸只會打垃圾山，那他們會非常遺憾，對市民來講也看不到願景。

另外，新北市交通局昨日發新聞稿表示，林佳龍擔任交通部長任內有許多承諾的事情都還沒做到，並舉台鐵邊邊坡的整建工程作為例子。

李坤城回應，新北市交通局長鍾鳴時回應其實是非常感謝交通部對新北的協助，這也說明了中央、地方合作的重要性，其實地方發現問題，就由中央來協助解決，如果地方進度落後或有需要協助，可以向中央請求，相信中央政府一定會來協助地方政府。