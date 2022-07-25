台北城博會挨轟大內宣 黃珊珊駁：拭目以待精彩可期

北市府8月27日起舉辦2022城市博覽會，遭議員王欣儀、許淑華等人批評，展出內容竟從2015年柯上任後才開始，根本是失憶展，甚至花救命錢只為大內宣。副市長黃珊珊今天表示，城博會會展出整個台北的過去、現在及未來，絕對精彩可期，甚至二備金預算，議員也可以監督。

黃珊珊說，台北城市博覽會內容部分，策展單位還在整理，這個展會非常精彩，尤其台北市因2023年2月要舉辦台灣燈會，各城市舉辦台灣燈會之前，也都有辦城市博覽會，是要讓來參加的民眾，有一個前置展可以看。

台北市長柯文哲任期不到5個月，對於議員質疑，北市府花救命錢辦城博，黃珊珊說，去年編列預算的時候，大概是去年八月、九月，市長柯文哲有去參觀相關策展，也希望用策展方式展現台北市，不過當時規畫要辦時，去年預算已經送出去，大概就只能先用二備金支應，預算議會都可以監督，二備金預算當然也可以監督。

黃珊珊表示，下月底的城市博覽會，是希望民眾、包括全世界觀光客明年到台北參加台灣燈會，可以有一個城市博覽會可以先了解台北市的發展及未來計畫，整個台北的過去、現在、未來，都會呈現，請大家拭目以待，精彩可期。