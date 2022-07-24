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北投泉源里獨特位置 暢遊硫磺谷、清人瀑布自然景觀
陽明山國家公園於2020年獲得「國際寧靜公園」認證，近年來陸續展開一系列寂靜山徑與自然聲景等主題活動，而北投區泉源里位於陽明山國家公園內，可欣賞保育生態之美及獨特山坡地農村文化，去年剛完工的2處觀景平台及越溪景觀橋，除提供民眾通行環境，也能欣賞到不同視角的北投市區及硫磺谷風貌。
泉源里超過7成範圍都在陽明山國家公園內，獨特的農村聚落地質景觀，包含硫磺谷遊憩區、情人瀑布、十八挖水圳步道及水尾步道等寂靜自然環境。民眾可沿著人車分道路線，欣賞硫磺谷遊憩區的溪流水井或於視線廣闊處平台遠眺火山爆裂口，以及因地形凹陷形成略帶湖水綠色的天然誰，還可走讀當地採硫產業文化。
被周遭茂密林樹包圍、隱身在行義橋旁的情人瀑布，沿著高聳的巨岩絕壁倾流而下，在陽光照耀下，偶有彩虹出現，搭配潺潺流水聲，彷彿踏入忘憂仙境，再續行東昇路，可至早年當地居民為飲水灌溉農田，自行集資開鑿的「十八拐圳」，而十八挖水圳步道即為維護水圳修築的道路，也可欣賞紗帽山的山景。
北市大地處坡地整治科長林士淵表示，泉源里鄰近台北市區，更擁有豐富自然與人文資源，隨時能遠離都會塵囂，欣賞保育生態之美及獨特山坡地農村文化。去年剛完工的2處觀景亭台及越溪景觀橋，就在行義路旁，除提供安全同行環境，也透過不同視角欣賞北投市區及硫磺谷風貌。
泉源里長陳志成說，泉源里保有諸多位在陽明山國家公園內地理位置獨特，保有諸多珍貴自然生態資源，特有火山地形、地熱景觀溫泉、瀑布及農田古圳，都是都會寧靜公園外體驗郊山農村必選景點。
想要前往的民眾可自行開車，沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後，步行500公尺即可抵達情人瀑布，也可搭乘捷運至石牌捷運站，轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。
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